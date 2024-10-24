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Полузащитник "Акрона" Максим Палиенко: "Задача была победить" Заур Тедеев: "Должны были мы пойти по Пути РПЛ" "Акрон" уступил "Рубину" — 0:1 "Крылья Советов" упустили победу над "Оренбургом" Заур Тедеев: "Против "Зенита" с форой 0:2 играть очень сложно"

Футбол Спорт

Полузащитник "Акрона" Максим Палиенко: "Задача была победить"

ТОЛЬЯТТИ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После поражения от "Рубина" (0:1) полузащитник "Акрона" Максим Палиенко высказался о важности матча, о Пестрякове и матче с махачкалинским "Динамо".

— Тяжелая игра. Первый тайм шел не по нашему сценарию. В перерыве состоялся серьезный
разговор. Вышли на второй тайм и, считаю, второй тайм контролировали, все у нас получалось,
только не смогли забить, а это самое главное.

— Было чувство, что по-настоящему "Акрон" включился только к 65 минуте, почему так поздно?

— Не знаю, может, некая неуверенность у ребят, потому что мало игрового времени получают.
Поэтому пока вкатились, но этого не хватило, к сожалению.

— Насколько обязательно нужно было выходить со второго места в Путь РПЛ?

— Было бы лучше, конечно, но мы не смотрим на турнирную таблицу, мы хотим побеждать в
каждом матче, независимо в РПЛ мы играем или кубке России. Задача была победить. А там уже
победили и вышли в плей-офф Пути РПЛ. А так не принципиально.

— Казалось, сегодня выйдете с капитанской повязкой, но дали шанс Пестрякову. Как на это
отреагировали? Удивились?

— Вполне нормально отреагировал. Молодой местный пацан с академии, поэтому все по-
доброму его поддержали, дали уверенности.

— Следующий матч в Махачкале, очень тяжелый выезд, там мало кому приходится легко.
Какие ожидания от матча? Может, что-то слышали про их специфический газон?

— Ну, много что говорят. Мы едем за победой, у нас другого выбора нет, понятно, что будет
тяжелая игра. Они играют в довольно вязкий футбол, поэтому постараемся выиграть. У нас два дня
на подготовку.

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