Полузащитник "Акрона" Максим Палиенко: "Задача была победить"

После поражения от "Рубина" (0:1) полузащитник "Акрона" Максим Палиенко высказался о важности матча, о Пестрякове и матче с махачкалинским "Динамо".
— Тяжелая игра. Первый тайм шел не по нашему сценарию. В перерыве состоялся серьезный
разговор. Вышли на второй тайм и, считаю, второй тайм контролировали, все у нас получалось,
только не смогли забить, а это самое главное.
— Было чувство, что по-настоящему "Акрон" включился только к 65 минуте, почему так поздно?
— Не знаю, может, некая неуверенность у ребят, потому что мало игрового времени получают.
Поэтому пока вкатились, но этого не хватило, к сожалению.
— Насколько обязательно нужно было выходить со второго места в Путь РПЛ?
— Было бы лучше, конечно, но мы не смотрим на турнирную таблицу, мы хотим побеждать в
каждом матче, независимо в РПЛ мы играем или кубке России. Задача была победить. А там уже
победили и вышли в плей-офф Пути РПЛ. А так не принципиально.
— Казалось, сегодня выйдете с капитанской повязкой, но дали шанс Пестрякову. Как на это
отреагировали? Удивились?
— Вполне нормально отреагировал. Молодой местный пацан с академии, поэтому все по-
доброму его поддержали, дали уверенности.
— Следующий матч в Махачкале, очень тяжелый выезд, там мало кому приходится легко.
Какие ожидания от матча? Может, что-то слышали про их специфический газон?
— Ну, много что говорят. Мы едем за победой, у нас другого выбора нет, понятно, что будет
тяжелая игра. Они играют в довольно вязкий футбол, поэтому постараемся выиграть. У нас два дня
на подготовку.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️