Полузащитник "Акрона" Максим Палиенко: "Задача была победить"

После поражения от "Рубина" (0:1) полузащитник "Акрона" Максим Палиенко высказался о важности матча, о Пестрякове и матче с махачкалинским "Динамо".

— Тяжелая игра. Первый тайм шел не по нашему сценарию. В перерыве состоялся серьезный

разговор. Вышли на второй тайм и, считаю, второй тайм контролировали, все у нас получалось,

только не смогли забить, а это самое главное.

— Было чувство, что по-настоящему "Акрон" включился только к 65 минуте, почему так поздно?

— Не знаю, может, некая неуверенность у ребят, потому что мало игрового времени получают.

Поэтому пока вкатились, но этого не хватило, к сожалению.

— Насколько обязательно нужно было выходить со второго места в Путь РПЛ?

— Было бы лучше, конечно, но мы не смотрим на турнирную таблицу, мы хотим побеждать в

каждом матче, независимо в РПЛ мы играем или кубке России. Задача была победить. А там уже

победили и вышли в плей-офф Пути РПЛ. А так не принципиально.

— Казалось, сегодня выйдете с капитанской повязкой, но дали шанс Пестрякову. Как на это

отреагировали? Удивились?

— Вполне нормально отреагировал. Молодой местный пацан с академии, поэтому все по-

доброму его поддержали, дали уверенности.

— Следующий матч в Махачкале, очень тяжелый выезд, там мало кому приходится легко.

Какие ожидания от матча? Может, что-то слышали про их специфический газон?

— Ну, много что говорят. Мы едем за победой, у нас другого выбора нет, понятно, что будет

тяжелая игра. Они играют в довольно вязкий футбол, поэтому постараемся выиграть. У нас два дня

на подготовку.