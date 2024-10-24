В Сызрани появился "Творческий переулок" — кирпичную стену украсили портреты великих русских композиторов.
Переулок Больничный, ведущий к Дворцу творчества детей и молодежи, теперь смело можно переименовывать в "Творческий" или "Музыкальный". 23 октября здесь состоялось открытие уникального арт-объекта. На белой кирпичной стене художник Михаил Кузнецов изобразил портреты портреты С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, А. Скрябина, К. Мусоргского, М. Глинки и Д. Шостаковича.
На открытии присутствовал глава города Сергей Володченков, советник губернатора Самарской области по урбанистике Анастасия Сорокина, директор Колледжа искусств Татьяна Алмаева, депутаты городской думы, представители Сызранской Епархии.
"Сызрань имеет статус исторического поселения, который сохранил уникальные памятники архитектуры 19 — 20 веков. Очень приятно, что создатели интегрировали современный арт-объект в архитектурный облик центра города, учитывая наше историческое наследие. Получился прекрасный ансамбль архитектуры, истории и величайшей русской музыкальной культуры", — отметил Сергей Володченков.
Новый арт-объект — это воплощение любви к городу, которую проявили Павел Шмидт, основатель "Камерной филармонии на Большой улице", и Андрей Комзов.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)
Спасибо что что -то делается.
Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.