В Сызрани появился "Творческий переулок" — кирпичную стену украсили портреты великих русских композиторов.

Переулок Больничный, ведущий к Дворцу творчества детей и молодежи, теперь смело можно переименовывать в "Творческий" или "Музыкальный". 23 октября здесь состоялось открытие уникального арт-объекта. На белой кирпичной стене художник Михаил Кузнецов изобразил портреты портреты С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, А. Скрябина, К. Мусоргского, М. Глинки и Д. Шостаковича.

На открытии присутствовал глава города Сергей Володченков, советник губернатора Самарской области по урбанистике Анастасия Сорокина, директор Колледжа искусств Татьяна Алмаева, депутаты городской думы, представители Сызранской Епархии.

"Сызрань имеет статус исторического поселения, который сохранил уникальные памятники архитектуры 19 — 20 веков. Очень приятно, что создатели интегрировали современный арт-объект в архитектурный облик центра города, учитывая наше историческое наследие. Получился прекрасный ансамбль архитектуры, истории и величайшей русской музыкальной культуры", — отметил Сергей Володченков.

Новый арт-объект — это воплощение любви к городу, которую проявили Павел Шмидт, основатель "Камерной филармонии на Большой улице", и Андрей Комзов.