На конференции Сбера в Самаре обсудили трансформацию профессий в сфере взыскания

Регулярные изменения в законодательстве, внедрение цифровых технологий и автоматизация бизнес-процессов выступают драйверами развития профессии взыскателя. О новых компетенциях, повышении престижа профессии и роли вузов и работодателей в этом процессе шла речь на конференции "Трансформация профессий в Сбере. От взыскателя к финансовому помощнику". В мероприятии с участием топ-менеджеров Сбербанка и представителей ведущих учебных заведений участвовало около 2000 человек.

Нормативно-правовой ландшафт быстро меняется, а вместе с ним на профессии правовой сферы оказывают влияние новые технологии, которые трансформируют не только сами процессы, но и модель компетенций специалистов. К примеру, в работе юристов Сбера искусственный интеллект уже сегодня участвует в судебной работе и правовой экспертизе, помогает формировать цифровое юридическое заключение.

"Технологии позволяют увеличивать скорость и точность обработки больших массивов данных. Сегодня 90% правовой экспертизы в Сбере проводится с помощью искусственного интеллекта - робота-юриста. Благодаря этому у наших сотрудников высвобождается время на решение сложных задач и разработку методологии для дальнейшего совершенствования AI для применения его на практике в правовой сфере. Отмечу, что решение на базе искусственного интеллекта "цифровое юридическое заключение" было разработано при участии юристов Сбера, было запрограммировано свыше 1000 логических операций", - отметил вице-президент, директор Правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов.

Роботизированные решения применяются в Сбере и в процессах взыскания: 80% первых звонков клиентам осуществляет робот-оператор, который анализирует информацию и ответы, а перевод клиентов на оператора проводится лишь в 1% случаев. Всего в работе банка с проблемной задолженностью используется свыше 25 AI-моделей.

С учетом тенденции на цифровизацию процессов, умение писать промпты и работа с искусственным интеллектом становятся прикладными навыками, которые востребованы сегодня как для работающих экспертов в сфере взыскания, так и для выпускников профильных вузов. Важности развития современных компетенций среди выпускников вузов была посвящена панельная дискуссия. Участники обсудили актуальность образовательных программ вузов и то, как каждая из сторон может помочь выпускникам успешно адаптироваться к требованиям работодателей и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Как отметили участники мероприятия, трансформация профессии взыскателя идет по пути преобразования к полноценному финансовому помощнику. Задача такого специалиста - не только урегулировать долги клиента перед компанией, но и помочь решить его жизненные проблемы, используя различные сервисы и услуги. На примере Сбера: клиент может воспользоваться цифровой площадкой Portal DA, которая поможет в реализации непрофильных активов и приобретении новых, а также в получении помощи по разрешению различных видов споров или по выкупу и сопровождению сделки на электронных торговых площадках страны.