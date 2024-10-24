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Экология Общество

Волонтеры АО "Транснефть - Приволга" провели экологические акции

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Добровольцы Волгоградского районного нефтепроводного управления и Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" провели природоохранные мероприятия в Волгоградской и Самарской областях. Всего приняли участие более 100 человек.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Сотрудники ЦБПО привели в порядок сквер за ЖК "Восход" в городе Новокуйбышевске Самарской области. По просьбе администрации города более 30 волонтеров предприятия, к которым присоединились их дети, очистили территорию от листвы и бытового мусора. Весь мусор был оперативно вывезен для утилизации.

Еще одну акцию молодые специалисты ЦБПО провели в Самарском областном геронтологическом центре в п. Мехзавод. Они организовали субботник в сквере центра: убрали опавшую листву и провели обрезку деревьев.

Работники Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) совместно с представителями Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Волгоградского регионального ботанического сада выполнили озеленение территории школы № 67 в Дзержинском районе Волгограда. Всего на площадке высадили 40 саженцев лип, дубов и татарских кленов. В акции приняли участие и сами школьники, которые будут ухаживать за деревьями в будущем.

Волгоградское РНУ проводит образовательные мероприятия экологической направленности. Второй год подряд работники участвовали в ежегодном фестивале #34 на досуговой площадке "Жизнь в стиле Эко", организуемой Комитетом природных ресурсов Волгоградской области. Они рассказали об основных аспектах экологической деятельности АО "Транснефть - Приволга", проводили мастер-классы по химическим испытаниям воды и тематическое 3-D моделирование из бумаги. Традиционно большой интерес гостей привлекла презентация о мероприятиях компании о зарыблении водоемов Волгоградской области.

Работники предприятия — постоянные участники экологических акций, которые проводятся в регионах деятельности. Всего с начала года они организовали 15 мероприятий: проводили субботники по уборке водоохранных зон рек Бавлинка, Большой Кинель и Волга, территорий национального парка "Самарская Лука", скверов и парков, принимали участие в очистке родника в с. п. Бариновка в Самарской области, высаживали деревья и кустарники.

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Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

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