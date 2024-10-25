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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" представил вторую часть профориентационного видеопроекта

ТОЛЬЯТТИ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" презентовал видеоролик, посвященный ключевым профессиям предприятия. Материал стал продолжением проекта "Виртуальная экскурсия по ТОАЗу".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Видеоматериал был продемонстрирован на круглом столе с представителями школ Автозаводского, Комсомольского районов и Тольяттинского государственного университета. В ходе обсуждений был также затронут вопрос продолжения профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ".

В рамках четырехминутного ролика рассказывается о рабочих специальностях, востребованных в ТОАЗе. Герои видео перевоплощаются в операторов, лаборантов, слесарей, электрогазосварщиков и электромонтеров. С помощью "телепорта" они путешествуют по основным локациям промплощадки, оказываясь на рабочих местах сотрудников различных подразделений.

Стиль изложения — легкий и динамичный, отвечающий современным тенденциям. Реальные съемки на предприятии дополняются графическими элементами, анимацией и визуальным объяснением сложного технологического процесса, в том числе с использованием ярких сравнений. Параллельно транслируется миссия компании об обеспечении продовольственной безопасности страны и мира с помощью минеральных удобрений, которые производит "Тольяттиазот".

"Наши мини-фильмы являются эффективным инструментом в процессе ранней профориентации школьников. В тот момент, когда ученики средних и старших классов размышляют, кем они хотят стать, мы предлагаем им современный формат — краткий обзор на профессию, где основной функционал специалистов объясняется емко и ненавязчиво. Еще одна масштабная задача, которую помогает решать проект, — поднятие престижа рабочих профессий. С помощью видеоролика подчеркивается значимость каждого сотрудника в общем производственном процессе", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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