"Роснефть" поддерживает исследования краснокнижных птиц в Самарской области

Cамарская группа предприятий "Роснефти" — "Самаранефтегаз", Новокуйбышевский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Новокуйбышевский завод масел и присадок — подвели итоги очередного конкурса грантов для поддержки научно-исследовательских инициатив.

Победителем конкурса стал проект национального парка "Самарская Лука", который направлен на защиту и сохранение самой крупной и редкой птицы на территории Поволжья — орлана-белохвоста. Этот вид внесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу.

При поддержке нефтяников ученые продолжат поиск мест гнездования орлана-белохвоста, организуют полевые работы и уточнят численность популяции, разработают мероприятия по охране гнездовых участков. Кроме того, в планах масштабная просветительская работа: размещение на туристических маршрутах и экологических тропах информационных стендов об орлане-белохвосте и мерах его защиты, создание банка фото- и видеоматериалов, разработка информационных буклетов и фотоальбомов, посвященных редкой птице, подготовка научных статей.

Исследование условий обитания редкого вида пернатых имеет высокое природоохранное и научное значение. В 2024 году благодаря видеонаблюдению удалось зафиксировать 15 пар орланов-белохвостов. Всего на территории национального парка выявлено 6 гнездовых участков орланов. Ученые установили, что в пяти гнездах растут по два птенца, еще в одном — три. По предварительным оценкам на территории региона в период гнездования находится не более 200 особей орлана-белохвоста, полученные в ходе наблюдений данные позволяют прогнозировать рост популяции на территории парка.

Орнитологи отметили успешный вылет молодых птиц из обнаруженных гнезд и их адаптацию к самостоятельной жизни. На участках, где было достоверно установлено гнездование орланов, уже введен особый природоохранный режим, который подразумевает ограничение посещений этих мест человеком. Ученые подчеркивают, что в таких условиях в этих местах смогут размножаться и другие редкие птицы, занесенные в Красную книгу Самарской области.

Мероприятия, которые реализуются в рамках грантовой программы "Роснефти" помогут сделать национальный парк "Самарская Лука" территорией, благоприятной для обитания орлана-белохвоста, сохранить и приумножить популяцию на всем Среднем Поволжье.

"Роснефть" уделяет большое внимание вопросам сохранения экосистем в регионах России, реализует комплексные программы по восстановлению природных ресурсов. Благодаря поддержке Компании организованы исследования и программы по опеке многих видов редких животных. В их числе — белый медведь, атлантический морж, белая чайка, гуси и маралы Эвенкии, дикий северный олень и другие.