В Самарской области 4 ноября откроется выставка, посвященная достижениям региона

В понедельник, 4 ноября, в День народного единства, в музее им. П. В. Алабина откроется выставка "Самара", которая станет продолжением форума-выставки "Россия", проходившей на ВДНХ в Москве. Инициатива открыть выставку "Самара", которая отразит основные вехи развития и достижения региона, принадлежит губернатору Вячеславу Федорищеву.

"Я напомню, что, закрывая выставку "Россия" на ВДНХ, принимая награду за успешное проведение и участие в этой выставке Самарской области, наш губернатор Вячеслав Андреевич высказал идею о том, чтобы открыть уже на Самарской земле выставку, которая бы рассказывала об истории, современном развитии, достижениях и будущем Самарской области", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

На выставке будут использованы современные мультимедийные технологии, в том числе технология создания виртуальной реальности. Выставка станет площадкой, на которой будут проходить лекции, мастер-классы, розыгрыши призов и творческие встречи с известными людьми губернии.

О достопримечательностях каждого города и района будут рассказывать их представители. Любой желающий сможет узнать больше о разных уголках Самарской области, о ее достижениях и перспективных проектах в промышленности, науке и инновациях, о традициях и культуре народов, проживающих в Самарской губернии, о ее туристических возможностях.

Кроме того, посетители выставки смогут увидеть музейную экспозицию, посвященную Алабину, а также узнать о многообразии флоры и фауны Поволжья, культурном наследии и истории Самарской области.