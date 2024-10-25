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Общество

В Самарской области 4 ноября откроется выставка, посвященная достижениям региона

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 4 ноября, в День народного единства, в музее им. П. В. Алабина откроется выставка "Самара", которая станет продолжением форума-выставки "Россия", проходившей на ВДНХ в Москве. Инициатива открыть выставку "Самара", которая отразит основные вехи развития и достижения региона, принадлежит губернатору Вячеславу Федорищеву.

Фото: Министерство туризма СО

"Я напомню, что, закрывая выставку "Россия" на ВДНХ, принимая награду за успешное проведение и участие в этой выставке Самарской области, наш губернатор Вячеслав Андреевич высказал идею о том, чтобы открыть уже на Самарской земле выставку, которая бы рассказывала об истории, современном развитии, достижениях и будущем Самарской области", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

На выставке будут использованы современные мультимедийные технологии, в том числе технология создания виртуальной реальности. Выставка станет площадкой, на которой будут проходить лекции, мастер-классы, розыгрыши призов и творческие встречи с известными людьми губернии.

О достопримечательностях каждого города и района будут рассказывать их представители. Любой желающий сможет узнать больше о разных уголках Самарской области, о ее достижениях и перспективных проектах в промышленности, науке и инновациях, о традициях и культуре народов, проживающих в Самарской губернии, о ее туристических возможностях.

Кроме того, посетители выставки смогут увидеть музейную экспозицию, посвященную Алабину, а также узнать о многообразии флоры и фауны Поволжья, культурном наследии и истории Самарской области.

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А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)

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Спасибо что что -то делается.

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Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.

Виктор Мухин 01 октября 2024 10:58 СВГК заплатит более десятка штрафов за срыв сроков догазификации

Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.

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