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Финансы Экономика и бизнес

Специальные тарифы на каско автомобилей CHANGAN при оформлении лизинга в CARCADE

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE совместно со страховым партнёром "ВСК" предлагают специальные условия на страхование каско популярных моделей бренда CHANGAN. При оформлении в лизинг применяется эксклюзивная скидка на полис страхования.

В рамках специальной программы клиентам CARCADE доступен тариф на полное каско без применения франшизы, составляющий от 2% до 2,57%. Тариф распространяется на седаны CHANGAN Alsvin, Lamore, кроссоверы CS35 Plus, CS75 Plus, пикап Hunter Plus и другие модели.

Так, например, при оформлении лизинга на лифтбек CHANGAN UNI–V в комплектации 1.5T DCT DLX за 2,7 млн рублей страховая премия при тарифе 2% составит 54 466 рублей. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений. Предложение действует только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 84 месяцев. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 0 до 50%, срок от 6 до 60 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Предложение доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, у финансовых консультантов CARCADE или на сайте компании.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wpjstk

ИНН 3905019765

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