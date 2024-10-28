Александру Бастрыкину пожаловались на затянувшееся расследование нападения бродячих собак в Самарской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нападении бродячих собак в Кинеле Самарской области.

Ранее к председателю СК через приемную соцсети "ВКонтакте" обратилась местная жительница. Она заявила, что несогласна с установленными обстоятельствами нападения бродячих собак на ее 17-летнего сына. Инцидент произошел в январе 2024 г., подросток получил укусы руки и ноги.

По словам заявительницы, расследование затягивается, а к ответственности так никого и не привлекли.