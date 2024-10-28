На Волге у Самары столкнулись катер и теплоход

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку из-за столкновения судов на Волге.

Ранее в соцсети появилась информация о столкновении катера Silver Cabin и теплохода "Москва-139", выполнявшим рейс по маршруту Гаврилова Поляна - Самара. Инцидент произошел 27 октября около дебаркадера пристани "Поляна им. Фрунзе". Пострадавших нет.

Теперь Куйбышевская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности судовождения, а также соблюдения прав пассажиров.