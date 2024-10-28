На транспорт бренда SDAC объявлена специальная программа субсидирования в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы финансирования транспортных средств бренда SDAC. Партнёр программы и официальный дистрибьютор, компания ООО "СДАК РУС", предоставляет субсидию в размере до 300 000 рублей при оформлении лизинга избранных моделей марки.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели SDAC J6, K7.5 или K9.5 различных комплектаций. При оформлении лизинговой сделки будет применена скидка-субсидия в размере до 300 тыс. рублей, которая зачтётся как часть аванса в рамках договора, и клиент оплатит первый платёж уже за вычетом суммы предоставленной субсидии. Так, например, фургон-рефрижератор SDAC J6 станет выгоднее на 150 000 рублей, а евроштора SDAC K7.5 — на 300 000 рублей.

Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через список уполномоченных дилеров организатора программы. Полный перечень доступного к приобретению в рамках акции транспорта, а также адреса дилеров, можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE. Предложение действует на договоры, заключенные до конца 2024 года.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо. Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде".

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, в личном кабинете клиента или на сайте.