16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
И вновь продолжается рост: банки повышают ставки по депозитам На транспорт бренда SDAC объявлена специальная программа субсидирования в CARCADE НОВИКОМ стал участником Национальной коллекции платежных карт В ВСК рассказали, как благополучие сотрудников отражается на финансовых результатах бизнеса Что важно россиянам для безопасности жилья? Исследование "Ингосстраха"

Финансы Экономика и бизнес

На транспорт бренда SDAC объявлена специальная программа субсидирования в CARCADE

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы финансирования транспортных средств бренда SDAC. Партнёр программы и официальный дистрибьютор, компания ООО "СДАК РУС", предоставляет субсидию в размере до 300 000 рублей при оформлении лизинга избранных моделей марки.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели SDAC J6, K7.5 или K9.5 различных комплектаций. При оформлении лизинговой сделки будет применена скидка-субсидия в размере до 300 тыс. рублей, которая зачтётся как часть аванса в рамках договора, и клиент оплатит первый платёж уже за вычетом суммы предоставленной субсидии. Так, например, фургон-рефрижератор SDAC J6 станет выгоднее на 150 000 рублей, а евроштора SDAC K7.5 — на 300 000 рублей.

Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через список уполномоченных дилеров организатора программы. Полный перечень доступного к приобретению в рамках акции транспорта, а также адреса дилеров, можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE. Предложение действует на договоры, заключенные до конца 2024 года.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо. Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде".

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, в личном кабинете клиента или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xuHUqv

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3