НОВИКОМ наградил победителей конкурса "Авиастроитель года"

Дочерний банк Госкорпорации Ростех принял участие в торжественной церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурса "Авиастроитель года". Конкурс, который в этом году проводится уже тринадцатый раз, объединяет ведущие предприятия и научные организации отрасли. Он нацелен на поддержку специалистов и коллективов, добившихся выдающихся результатов в отечественном авиастроении.

В числе лауреатов этого года, получивших награду из рук представителя банка НОВИКОМ, — АО "Туполев". Авторский коллектив предприятия удостоен награды за проект по модернизации систем силовой установки самолета дальней авиации. Дочерний банк Ростеха также наградил дипломами конкурса коллективы АО "УАПО-Технодинамика" за разработку системы электроснабжения самолета SJ-100 (SSJ-NEW) и АО "Редуктор-ПМ" за создание главного редуктора для перспективного вертолета.

Специальным призом НОВИКОМ отметил разработку АО "ОДК-Климов" по улучшению эксплуатационных характеристик турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ-01.

"Большинство проектов, номинированных на премию в этом году, решают две остро стоящие перед авиастроением задачи — расширение производства военной продукции или обеспечение технологической независимости в производстве продукции для гражданской авиации. Все представленные проекты уникальны и очень нужны нашей стране. И мы в НОВИКОМе гордимся, что многие номинированные компании являются нашими надежными партнерами", — подчеркнул заместитель председателя правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов.

Учредителями конкурса "Авиастроитель года" совместно с банком НОВИКОМ выступают Союз авиапроизводителей России, ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО "КРЭТ", ФАУ "ЦАГИ имени профессора Н. Е. Жуковского".