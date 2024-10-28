НОВИКОМ наградил победителей конкурса "Авиастроитель года"

Дочерний банк Госкорпорации Ростех принял участие в торжественной церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурса "Авиастроитель года". Конкурс, который в этом году проводится уже тринадцатый раз, объединяет ведущие предприятия и научные организации отрасли. Он нацелен на поддержку специалистов и коллективов, добившихся выдающихся результатов в отечественном авиастроении.
В числе лауреатов этого года, получивших награду из рук представителя банка НОВИКОМ, — АО "Туполев". Авторский коллектив предприятия удостоен награды за проект по модернизации систем силовой установки самолета дальней авиации. Дочерний банк Ростеха также наградил дипломами конкурса коллективы АО "УАПО-Технодинамика" за разработку системы электроснабжения самолета SJ-100 (SSJ-NEW) и АО "Редуктор-ПМ" за создание главного редуктора для перспективного вертолета.
Специальным призом НОВИКОМ отметил разработку АО "ОДК-Климов" по улучшению эксплуатационных характеристик турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ-01.
"Большинство проектов, номинированных на премию в этом году, решают две остро стоящие перед авиастроением задачи — расширение производства военной продукции или обеспечение технологической независимости в производстве продукции для гражданской авиации. Все представленные проекты уникальны и очень нужны нашей стране. И мы в НОВИКОМе гордимся, что многие номинированные компании являются нашими надежными партнерами", — подчеркнул заместитель председателя правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов.
Учредителями конкурса "Авиастроитель года" совместно с банком НОВИКОМ выступают Союз авиапроизводителей России, ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО "КРЭТ", ФАУ "ЦАГИ имени профессора Н. Е. Жуковского".
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?