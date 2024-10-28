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Спорт

"Крылья" проиграли "Краснодару"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 октября, в 13-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали лидера чемпионата "Краснодар".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет в матче был открыт на 42 минуте встречи. Джон Кордоба дальним ударом по невероятной траектории отправил мяч в сетку ворот самарцев — 0:1. На 49 минуте подачу с углового головой замкнул Диего Коста — 0:2. На 89 минуте встречи Томас Галдамес сократил разрыв в счете — 1:2.

В следующем своем гостевом матче "Крылья Советов" встретятся с "Акроном" на "Солидарность Самара Арене". Игра 14 тура Мир РПЛ, "Волжское дерби", состоится в воскресенье, 3 ноября, в 14:00.

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