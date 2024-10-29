Кот в кошельке: дешевле всего для релокантов содержание питомцев обходится в Армении и Казахстане

По мнению 44% россиян, уход за животными требует значительных затрат. При этом 40% считают такие расходы для себя вполне подъемными, а каждый шестой (16%) оценивает их как невысокие, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе репрезентативного опроса¹.
42% опрошенных, живущих в России, тратят на содержание животных 3-5 тыс. рублей в месяц, еще 36% — до 3 тыс. рублей в месяц. В то же время расходы респондентов, проживающих за границей, существенно выше. Сравнив цены на корм, ветеринарные услуги и медицинскую страховку для животных в популярных у жителей России странах, СК "Росгосстрах" посчитала, что Армения — самая выгодная локация после нашей страны с точки зрения жизни с питомцем. На третьем месте — Казахстан.
Содержание домашнего животного в Армении в среднем обходится в 5 тыс. рублей в месяц, жителям Казахстана — чуть дороже, они тратят в диапазоне 5-6 тыс. рублей. Проживающим в Грузии нужно от 6 тыс. рублей и больше, а в Израиле — от 7 тыс. рублей. При этом участники опроса из Таиланда и ОАЭ подчеркнули, что в этих странах россиянам содержать питомцев почти невозможно. В ОАЭ — из-за высоких цен, в том числе и на перевозку, а в Таиланде — из-за небольшого числа квартир, в которых можно поселиться с животным.
Стоимость неспецифических кормов для кошек и собак в России варьируется от 300 до 700 руб. за килограмм. В Армении такой корм в пересчете на рубли стоит от 700 до 1000 руб. за килограмм, а в Казахстане — от 600 до 900 руб. В других странах, таких, например, как Сербия (900–1300 руб.), Таиланд (900–1500 руб.), а особенно ОАЭ и Израиль (1500–2500 руб.) цены на корм значительно выше.
В России стоимость консультаций ветеринара составляет от 1000 до 3000 руб. за стандартный приём, что также выгоднее по сравнению с другими странами. В Армении консультации стоят в пересчете на российскую валюту от 2000 до 4000 руб., в Казахстане — от 2000 до 3500 руб., а в Таиланде и Грузии цены достигают 6000 руб. Чуть больше 6000 руб. владельцы животных тратят в Израиле. В ОАЭ услуги ветеринара обойдутся дороже всего — от 8000 до 15000 руб.
Самая простая страховка для домашних животных с услугами телеветеринарии в России начинается от 1000 руб. в год. В Армении страхование обойдется в сумму от 1200 до 2500 руб. в год, в Казахстане — от 1000 до 2000 руб. В таких странах, как Таиланд и Грузия, стоимость страховки составляет 2000–5000 руб., а в ОАЭ и Израиле страховка является одной из самых дорогих — от 3500 до 10000 руб. в год.
"Не все россияне, живущие за границей, страхуют своих питомцев. Некоторые опрошенные рассказали, что им легче отдельно оплачивать визиты к ветеринарам, чтобы не разбираться в различных типах страховок и их наполнении. Однако без полиса владельцы животных могут столкнуться с необходимостью серьезных трат — особенно если речь идет о серьезном лечении. Стоимость страховки для животных может меняться в зависимости от объема услуг и количества визитов к ветеринару, — напоминает руководитель направления Управления продуктового маркетинга, разработки и развития продуктов "Росгосстраха" Светлана Мухаева. — Еще недавно и в нашей стране страхование питомцев было экзотикой. Но по своей статистике мы видим, что сейчас владельцев полисов "Зверье мое" становится все больше. Этому способствует и развитие телеветеринарии, что делает простым, комфортным и недорогим процесс получения консультаций у специалистов, и повышение стоимости услуг ветеринарных клиник — для застрахованного питомца эти расходы покрывает страховая компания. В нашей практике было немало примеров, когда выплата после лечения животного более чем в 10 раз покрывала стоимость полиса".
|
Страна
|
Содержание в месяц (кошка или собака)
|
Армения
|
От 5 тыс. рублей
|
Казахстан
|
От 5-10 тыс. рублей
|
Грузия
|
От 6-7 тыс. рублей
|
Израиль
|
От 7 тыс. рублей
|
Таиланд
|
25 тыс. рублей
|
ОАЭ
|
От 30 тыс. рублей
|
Россия
|
3-5 тыс. рублей
¹ Репрезентативный опрос проведен в октябре 2024 года среди 1200 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ
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