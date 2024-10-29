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НОВИКОМ: как поддержка банка помогает привлекать инженеров на предприятия

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа рассказал о ключевой роли партнерства между промышленными предприятиями и банками при решении задачи дефицита инженерных кадров в России. В экспертном материале для РБК он подчеркнул, что поддержка финансовых организаций помогает не только привлекать, но и удерживать ключевых специалистов в таких сферах, как машиностроение, строительство и энергетика.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Эксперт дочернего банка Ростеха акцентировал внимание на государственной политике, направленной на достижение технологического лидерства России, и отметил, что для этого критически важно развитие инженерной мысли и наращивание кадрового потенциала. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость развития отечественной инженерной школы: по его словам, это должно стать "важнейшим направлением с точки зрения подготовки кадров".

Одним из ярких примеров комплексной работы с инженерными кадрами сегодня выступает Госкорпорация Ростех, объединяющая более 660 тысяч сотрудников. Сейчас на ее предприятиях порядка 30% штата составляют молодые специалисты до 35 лет. Ростех активно поддерживает молодежные и образовательные программы, а также реализует корпоративные инициативы для повышения квалификации сотрудников.

Также в число эффективных кадровых инструментов входят высокие зарплаты, амбициозные проекты и непрямая финансовая мотивация. Прежде всего это социальный пакет, а также дополнительные способы повышения заинтересованности сотрудников в работе в конкретной организации.

Среди таких инструментов — программа "Развитие", разработанная банком НОВИКОМ совместно с Ростехом для поддержки промышленных предприятий. Она направлена на то, чтобы производства могли эффективнее выстраивать кадровую работу с высококвалифицированными инженерами. Участники программы могут воспользоваться льготным ипотечным кредитованием и сниженной процентной ставкой на образовательные и потребительские кредиты.

Чтобы поддержать инженерные кадры, НОВИКОМ также развивает свой флагманский продукт в розничном сегменте — социально-платежную карту работника Ростеха. Помимо общепринятого банковского стандарта, она дает возможность получить разнообразные скидки, бонусы и льготы на корпоративное санаторно-курортное обслуживание.

"Мы в НОВИКОМе убеждены, что без квалифицированных специалистов невозможно обеспечить разработку и внедрение новых технологий. Поэтому мы помогаем промышленным предприятиям не только получать льготное кредитование, инвестировать в инновации, реализовывать перспективные проекты, но и решать кадровые проблемы, в частности, постепенно преодолевать дефицит инженеров. Это стратегическая задача, от которой зависит будущее наших технологических отраслей", — резюмировал старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

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