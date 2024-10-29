ВТБ: накопления жителей Самарской области достигли 191 млрд и продолжат расти

По итогам трех кварталов 2024 года ВТБ в Самарской области нарастил объем средств на вкладах и депозитах на 34% до 191 млрд рублей. Портфель розничных кредитов в банке с начала года вырос на 17% и приблизился к 144 млрд рублей.
В портфеле привлеченных средств наибольшую долю занимают депозиты и накопительные счета — 148,8 млрд рублей. С начала года портфель классических сбережений вырос на 31%. Портфель инвестиционных продуктов увеличился на 43%, достигнув 42,3 млрд рублей.
Объем выдач розничных кредитов за девять месяцев 2024 года превысил 35,8 млрд рублей. Лидерами по приросту стали автокредиты, продажи которых в ВТБ выросли в 3 раза — до 9,3 млрд рублей. Портфель в этом сегменте с начала года увеличился в 2,4 раза, и на 1 октября достиг почти 14 млрд рублей.
По итогам трех кварталов портфель ипотечных кредитов вырос на 14% по сравнению с тем же периодом 2023 года, несмотря на охлаждение рынка во второй половине 2024 года. Объем ипотечных сделок составил 12,7 млрд рублей, выдано 3,2 тысячи кредитов на жилье.
По необеспеченным кредитам по итогам 9 месяцев высокая активность отмечается в сегменте кредитов наличными. За три квартала 2024 года ВТБ в Самарской области выдал почти 55 тысяч таких кредитов — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"В целом по итогам трех кварталов мы фиксируем прирост розничного кредитного портфеля на 17%. Однако первая и вторая половина года имеют существенные различия. Начиная с третьего квартала в связи с ужесточением кредитно-денежной политики со стороны регулятора идет охлаждение рынка розничного кредитования, особенно по таким капиталоемким направлениям, как ипотека. Все больше клиентов предпочитают отложить приобретение недвижимости и другие крупные покупки, а средства направить в сберегательные продукты. Доходность по классическим сбережениям сегодня уже превысила 20%, и высока вероятность того, что до конца года рост ставок продолжится", — прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области, вице-президент Максим Папков.
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