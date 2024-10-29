Наталья Катина назначена председателем совета директоров компании "Транспорт будущего Самара"

"Транспорт будущего" продолжает расширять управленческую команду и привлекать сильные кадры для развития своих производственных площадок.
Председателем совета директоров "Транспорта будущего Самара" была назначена Наталья Игоревна Катина, пришедшая в команду с должности заместителя председателя правительства Самарской области.
"С 1 января 2024 года в России запустился национальный проект "Беспилотные авиационные системы". Проект определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030–2035 гг., в рамках которой президентом была поставлена задача построить новую отрасль промышленности, производство БАС. Это одно из стратегических направлений социально-экономического развития нашей страны на ближайшие годы. Поэтому одной из главных целей на посту председателя совета директоров "Транспорта будущего Самара" я вижу реализацию национального проекта "Беспилотные авиационные системы" компанией "Транспорт будущего" как вклад в развитие отрасли в масштабах страны и нашего региона. Мы стремимся к тому, чтобы сделать Самарскую область лидером в направлении БАС в России", — сказала Наталья Катина, председатель совета директоров ООО "Транспорт будущего Самара".
"Транспорт будущего" — один из ключевых участников процесса построения отрасли БАС в стране. Сложность и амбициозность стоящих задач предполагают, что мы должны непрерывно развиваться и привлекать сильные кадры. Наталья Игоревна является человеком, который понимает важность отрасли БАС для страны и имеет необходимый опыт, чтобы управлять таким сложным проектом и выполнять задачи, поставленные президентом в рамках национального проекта "БАС", — отметил генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.
Последние комментарии
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
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