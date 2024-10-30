В Самарской области полиция ищет мужчину, потерявшегося в 2016 году

Правоохранители продолжают розыск 54-летнего жителя села Лесная Поляна Сызранского района Александра Чернявского. Его местонахождение неизвестно с июля 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России "Сызранское" (8464) 33-38-66 либо 102.

Приметы разыскиваемого: на вид 50 — 55 лет, рост 165 — 170 см, среднего телосложения, стрижка налысо. Имеются многочисленные татуировки на руках.

Был одет в спортивные брюки темно-синего цвета, олимпийку темно-синего цвета, футболку розового цвета, черные сланцы.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России "Сызранское" (8464) 33-38-66 либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется.