НОВИКОМ рассказал про ипотеку работникам Иркутского авиационного завода

Задача по поддержке кадрового потенциала российской промышленности сегодня остро стоит перед властями и руководством предприятий. Дочерний банк Госкорпорации Ростех разработал ряд решений, направленных на привлечение квалифицированных технических специалистов и создание условий для их долгосрочного сотрудничества с производствами. Одним из таких инструментов являются специальные условия по ипотеке. Об этом представители банка рассказали сотрудникам Иркутского авиационного завода (ИАЗ) на семинаре "НОВИКОМ — банк для инженеров". Встреча прошла в рамках юбилейных мероприятий по случаю 90-летия предприятия.

Особое внимание специалисты НОВИКОМа уделили актуальным вопросам и тенденциям рынка жилищного кредитования, а также рассказали об ипотечных продуктах банка, включая льготные. Сегодня, несмотря на высокую ключевую ставку, банк продолжает выдавать "Семейную" ипотеку, сохранив размер первоначального взноса на уровне 20,01% от стоимости квартиры. Лимитов на этот вид жилищного кредита у НОВИКОМа, по утверждению экспертов, хватит до конца текущего года.

НОВИКОМ гордится многолетним сотрудничеством с Иркутским авиазаводом и поддержкой его сотрудников, работающих в высокотехнологичной отрасли. Управляющая филиалом НОВИКОМа в Иркутске Светлана Дмитриева поздравила сотрудников завода с 90-летием и подчеркнула: "Одной из своих ключевых задач мы видим создание финансовых возможностей для специалистов промышленности. Благодаря нашим ипотечным программам многие сотрудники уже улучшили свои жилищные условия, что, безусловно, способствует их профессиональной стабильности и повышению качества жизни. НОВИКОМ будет и дальше разрабатывать выгодные продукты для клиентов, поддерживая их стремление к финансовому благополучию".