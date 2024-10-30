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НОВИКОМ рассказал про ипотеку работникам Иркутского авиационного завода Пользоваться веб-версией "СберБанк онлайн" стало еще удобнее ВТБ: накопления жителей Самарской области достигли 191 млрд и продолжат расти НОВИКОМ: как поддержка банка помогает привлекать инженеров на предприятия И вновь продолжается рост: банки повышают ставки по депозитам

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НОВИКОМ рассказал про ипотеку работникам Иркутского авиационного завода

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Задача по поддержке кадрового потенциала российской промышленности сегодня остро стоит перед властями и руководством предприятий. Дочерний банк Госкорпорации Ростех разработал ряд решений, направленных на привлечение квалифицированных технических специалистов и создание условий для их долгосрочного сотрудничества с производствами. Одним из таких инструментов являются специальные условия по ипотеке. Об этом представители банка рассказали сотрудникам Иркутского авиационного завода (ИАЗ) на семинаре "НОВИКОМ — банк для инженеров". Встреча прошла в рамках юбилейных мероприятий по случаю 90-летия предприятия.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Особое внимание специалисты НОВИКОМа уделили актуальным вопросам и тенденциям рынка жилищного кредитования, а также рассказали об ипотечных продуктах банка, включая льготные. Сегодня, несмотря на высокую ключевую ставку, банк продолжает выдавать "Семейную" ипотеку, сохранив размер первоначального взноса на уровне 20,01% от стоимости квартиры. Лимитов на этот вид жилищного кредита у НОВИКОМа, по утверждению экспертов, хватит до конца текущего года.

НОВИКОМ гордится многолетним сотрудничеством с Иркутским авиазаводом и поддержкой его сотрудников, работающих в высокотехнологичной отрасли. Управляющая филиалом НОВИКОМа в Иркутске Светлана Дмитриева поздравила сотрудников завода с 90-летием и подчеркнула: "Одной из своих ключевых задач мы видим создание финансовых возможностей для специалистов промышленности. Благодаря нашим ипотечным программам многие сотрудники уже улучшили свои жилищные условия, что, безусловно, способствует их профессиональной стабильности и повышению качества жизни. НОВИКОМ будет и дальше разрабатывать выгодные продукты для клиентов, поддерживая их стремление к финансовому благополучию".

Гид потребителя

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