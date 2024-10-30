Самарская область на треть перевыполнила показатель нацпроекта "Безопасные качественные дороги" по ремонту мостов

Самарская область в 2024 году на 30% перевыполнила показатель национального проекта "Безопасные качественные дороги" по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения. Всего в текущем году отремонтировали 11 мостов в Красноярском, Ставропольском, Кошкинском, Пестравском и Волжском районах протяженностью более 600 погонных метров.

Ремонт большинства искусственных сооружений в 2024 году проводился в составе работ по приведению в нормативное состояние участков автомобильных дорог региона. Так, в ходе капитального ремонта участка автомобильной дороги Ульяновск — Димитровград — Самара (старое направление) протяженностью 15,8 км отремонтировали два моста через реки Буян и Кобельма. Еще два моста — через овраг и Ермаков Дол — отремонтированы в ходе ремонта дороги "Ульяновск — Самара" — Новая Бинарадка протяженностью 12 км.

Самым протяженным мостом 2024 года стал мост через реку Кондурчу, который расположен на въезде в село Калиновка Красноярского района. Искусственное сооружение находится на автомобильной дороге "Ульяновск — Самара" — Комунарский и связывает между собой населенные пункты сельского поселения Коммунарский, где находятся основные социальные объекты, в том числе администрация, дом культуры, офис врачей общей практики и школа.

Мост через Кондурчу был построен в 1975 году и требовал ремонта в связи с истечением межремонтного срока. "Жители Коммунарского очень довольны тем, как выполнены работы. Сейчас мост находится в прекрасном состоянии, вызывает только восхищение и мы можем безопасно по нему проезжать", — говорит медсестра офиса врачей общей практики поселка Коммунарский Алия Камалдинова.

Самый широкое искусственное сооружение, отремонтированное в 2024 году, — мост через ручей — располагается на автодороге Самара-Новокуйбышевск, которую капитально отремонтировали на участке 6,8 км. Ширина четырехполосного моста с тротуарами составляет 50 метров.

В ходе ремонта мостовых сооружений выполнены работы по переустройству сопряжений мостов с насыпью подходов, замене элементов мостового полотна, ремонту конусов, железобетонных поверхностей, замене деформационных швов и балок пролетных строений, устройству барьерных и перильных ограждений, тротуаров, а также нового асфальтобетонного покрытия.

Отметим, что на региональных автомобильных дорогах Самарской области расположено 468 мостовых сооружений, 70% из них находятся в нормативном состоянии. Всего с 2018 года по нацпроекту в регионе отремонтировано свыше 100 мостов.