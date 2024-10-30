19-летний рабочий погиб на стройке в Самаре

В Самаре возбудили уголовное дело из-за смерти рабочего. Об этом сообщает региональное СУ СК.

26 октября 19-летний рабочий упал во время высотных работ в строящемся доме в Кировском районе города. От полученных травм он скончался в больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").