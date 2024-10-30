Жительницу Чапаевска приговорили к реальному сроку за мошенничество с пособием на несуществующего ребенка

Суд вынес приговор жительнице Чапаевска, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в 2021 г. женщина обратилась в органы ЗАГСа и предоставила ложные сведения о рождении ребенка, оформила и получила свидетельство о рождении.

Затем она обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области за получением выплат на ребенка.

На протяжении длительного времени мнимая мать получала пособие, общая сумма которого составила 520 тыс. рублей.

По итогам рассмотрения уголовного дела Чапаевским городским судом с учетом мнения прокурора вынесен обвинительный приговор. Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 10 тыс. рублей. Одновременно с осужденной взыскана сумма причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.