"ИИ составит конкуренцию врачам": на FutureMed обсудили использование современных технологий в медицине

Применение искусственного интеллекта и кибернетических технологий, вопросы развития и применения разработок генетиков, появление новых болезней и их лечение. Эти и другие темы специалисты отрасли здравоохранения и компаний-разработчиков, а также ученые обсудили на 6-й научно-практической конференции FutureMed в Санкт-Петербурге. Публикуем подробности.

Глобальные вызовы для общества и медицины

FutureMed — научно-практическая конференция, генеральным партнером которой выступила медицинская компания ИНВИТРО. На ней ключевые игроки системы здравоохранения и новаторы собираются для обсуждения проблем и развития отрасли. Предыдущая конференция проводилась в 2021 году. Поэтому тем для дискуссий накопилось много. На мероприятие приехали специалисты со всей страны — от Калининграда до Дальнего Востока, а также из Казахстана, Белоруссии и Армении.

Местом проведения был выбран Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге. Как отметил генеральный директор ИНВИТРО Юрий Леонов, здесь хранится история преодоления вызовов, с которым сталкивалось человечество. Сейчас назрела необходимость обсуждения механизмов борьбы с новыми угрозами и задач, которые предстоит решать медицинской науке и системе здравоохранения.

Тему конференции обозначили интригующе: "Медицина будущего против четырех всадников апокалипсиса". По словам организаторов, четыре всадника апокалипсиса — это глобальные вызовы для общества и медицины: "Голод знаний", "Смерть", "Война за пациентов" и "Инфочума".

Во время выступлений спикеров и дискуссий речь в основном шла о развитии технологий и применении искусственного интеллекта, о том, чего не хватает современной медицине, и трендах, которые могут как способствовать новым открытиям и достижениям, так и таить в себе некоторые угрозы.

Персонализированный подход

Одним из ключевых тезисов, раскрытых на конференции, стал персонализированный подход к каждому пациенту. По мнению участников дискуссий, развитие технологий и современные научные разработки могут этому способствовать.

"Я поклонник персонализированного подхода. Количество соприкосновений у компании "ИНВИТРО" с пациентами самое большое в России. Только этом году — 25 млн визитов, 150 млн тестов. Представляете, сколько интересной медицинской информации у нас хранится. Если правильно научиться интерпретировать отклонения тестов, то каждому пациенту, а точнее - целевой группе, можно делать персонализированные рекомендации о сдаче дополнительных тестов, диагностике, питанию и т. д. Такой подход, обогащенный искусственным интеллектом, станет следующем витком развития. Он даст пациенту другие способы получения медицинских услуг", — отметил Юрий Леонов.

Университет "Сириус" сейчас ориентируется на технологии, которые станут инструментами врачей в 10-15-летней перспективе. Это персонализированная генная терапия, персонализированная иммунотерапия и метаболомика.

"Вместе с крупнейшими российскими онкоцентрами и институтом им. Гамалеи мы сейчас огромные усилия вкладываем в процесс разработки платформы персонализированной иммунотерапии онкологических заболеваний с использованием терапевтических МРНК-вакцин. Благодаря прогрессу, достигнутому из-за разработки МРНК-вакцин от ковида, мы получили в руки инструментарий, который позволяют значительно изменить величину эффективности иммунотерапии онкобольных. Благодаря этой платформе мы сможем индивидуально для каждого онкобольного создавать на основе геномного анализа опухоли персонализированную вакцину, которая будет стимулировать его иммунную систему, заставляя бороться с раковыми клетками. Сейчас проводятся клинические испытания. В середине следующего года планируется выстроить производство препаратов. Первое применение на человеке будет в конце 2025 — начале 2026 года", — рассказал председатель ученого совета "Сириуса" Роман Иванов.

По его словам, будущее за геномным и метаболомным анализами, которые позволят выявить индивидуальные особенности того или иного человека, и составить персонализированный план лечения.

"Технологии всех уравняют"

Большой интерес вызвали выступления спикеров, посвященные развитию ассистивных технологий, в том числе биопротезирования. По мнению директора по маркетингу союза "Кибатлетика" Кирилла Короткова, они способны не только уравнять общество — людей здоровых и с ограниченными возможностями здоровья, но и улучшить качество жизни каждого, продлить ее.

По его словам, сейчас применение ассистивных технологий заключается в возвращении человеку возможностей, которых у него не было или которых он лишился: коммуникация, мобильность, управление повседневной жизнью и т. д. Например, экзоскелеты помогают двигаться. В будущем же их можно будет применять, чтобы облегчить передвижения для пожилых людей и для обучения детей ходить.

Продолжает развиваться биопротезирование. Например, в России разработан протез руки, который не только возвращает непосредственную функцию конечности, но и ощущения. Есть технологии, восстанавливающие слух и зрение. Носки с датчиками, разработанные для спортсменов, теперь применяют врачи для того, чтобы следить за состоянием стопы у пациентов с диабетом первого типа, что позволяет оперативно реагировать при появлении симптомов одного из самых опасных осложнений. Разработаны роботы, способные считать психическое состояние пациента и выявить депрессию, даже составить программу лечения для рекомендации врачу. Более широкое применение получают системы умного дома, умных часов и голосовых помощников. Их также можно использовать для того, чтобы следить за состоянием здоровья, передавать данные врачу и грамотно соблюдать план лечения.

"Давайте изучать технологии, заниматься их развитием, не бояться их. Они обязательно приведут нас к большому кибербудущему. Появится новый вид людей — человек кибернетический: тот, кто умело управляет своим здоровьем", — отметил спикер.

О том, как уже сейчас работают эти технологии, участникам конференции рассказал руководитель департамента нейротехнологий ООО "Моторика" Юрий Матвиенко. Компания занимается разработкой киберпротезов (бионических и тяговых) и нейроинтерфейсов.

"Протез руки в идеале должен возвращать все утраченные функции — возможность перемещать предметы, чувствовать и коммуницировать, а также удалять болевой синдром. Мы используем кибернетику (а это научное обозначение преобразования информации между различными системами) для управления протезом и обратной связи с протезом. Важно, что управление протезом было максимально естественным. Для этого мы разрабатываем системы, которые являются автономными, с машинным обучением и искусственным интеллектом. Сейчас перед нами стоит инженерная задача — соединить нейростимуляцию и протезы. Мы ведем соответствующие разработки. Используются электроды, имплантируемые в спинной мозг или периферическую нервную систему для купирования фантомной боли. За счет стимуляции и настройки пользователь с закрытыми глазами может определить размер предмета, твердый он или мягкий", — рассказал Юрий Матвиенко.

Искусственный интеллект в медицине

Бурная дискуссия развернулась по поводу применения искусственного интеллекта врачами. Руководитель направления медицинских информационных продуктов ПАО "Сбербанк", руководитель проекта GigaChat Евгений Паперный считает, что сейчас ИИ может стать хорошей страховочной сеткой для медиков, чтобы избежать неточностей в постановке диагноза, проверить назначения на соответствие клиническим рекомендациям. Глобально же ИИ может составить конкуренцию врачам.

"Население стареет, потребность в медицинских услугах увеличивается, а доступность медпомощи, напротив, будет снижаться. С помощью искусственного интеллекта можно увеличить пропускную способность поликлиник", — высказался Евгений Паперный.

Директор по развитию медицинской деятельности ИНВИТРО Илья Тупицын, в свою очередь, отметил, что ИИ — для врача, а не вместо врача.

"Пусть искусственный интеллект возьмет на себя рутинную работу — например, обработку информации. Решения должен принимать врач, так как риски слишком велики. ИИ же не будет нести ответственность за постановку диагноза и лечение. Она на враче", — отметил Илья Тупицын.

Адвокат в области медицинского права Ирина Гриценко тоже акцентировала на этом внимание. По ее словам, юристы не готовы к случаям, связанным с применением ИИ в медицине, так как он не обозначен ни в законодательстве, ни в медицинских стандартах, ни в клинических рекомендациях.

"Ответственность за решения, так или иначе, несет врач. Теоретически можно отнести оборудование с ИИ к медицинским изделиям, но я считаю, что такое оборудование должно быть выделено в отдельную группу в законодательстве. Также нужно определить критерии допустимости применения искусственного интеллекта в системе здравоохранения. Если соответствует — допускаем, то есть примерно как с сертификацией лекарств", — отметила Ирина Гриценко.

Также участники конференции обсудили вопросы оптимизации применения антибиотиков для лечения пациентов, разработки противомикробных и противовирусных препаратов, появления новых психических расстройств из-за огромного количества информации, потребляемой из медиа, и тему воспитания детей в современных реалиях.