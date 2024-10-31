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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Ребенок отравился угарным газом в Самаре

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 октября, в Самаре произошло ЧП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В квартире на ул. Ставропольской ребенок получил отравление угарным газом. Его госпитализировали. Причину происшествия устанавливают.

Всего с начала 2024 г. в регионе произошло 35 случаев отравления угарным газом, пострадали 68 человек, из них - 25 детей. Погибли девять человек, в том числе два ребенка.

МЧС России призывает следить за исправностью газового оборудования, доверять ремонт и проверку профессионалам, не оставлять включенные газовые горелки без присмотра. При появлении запаха газа в квартире нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы. А следует вызывать газовую службу по телефонам 04 или 104, или по единому телефону вызова экстренных служб - 112.

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