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ПСБ создал дочернюю компанию для управления земельным фондом жилищных проектов для ОПК

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ учредил дочернюю компанию "ПСБ-Наша Земля" для формирования земельного фонда в рамках программы по строительству жилья для сотрудников оборонно-промышленных предприятий и участников государственного оборонного заказа.

Новая компания будет решать широкий круг задач, связанных с реализацией жилищных проектов ПСБ, — формировать земельный фонд, в том числе из непрофильных активов предприятий и залоговых активов банка, обеспечивать быстрый подбор и проработку земельных участков под запросы предприятий промышленности на строительство. Генеральным директором компании назначена Алина Аталикова, которая больше пяти лет в ПСБ занимается реализацией ключевых проектов департамента финансового оздоровления ОПК.

"Сейчас ПСБ ведет работу по жилищным проектам более чем в 30 регионах страны — наша программа показала себя как эффективное решение для поддержания кадрового потенциала ОПК, привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов на предприятиях. Продолжаем масштабировать такие проекты и совершенствовать инструменты для их реализации. В 2023 году мы начали формировать структуру строительного холдинга и зарегистрировали дочернее предприятие, которое выступает застройщиком по большинству из наших проектов. Тем самым увеличили их прозрачность и экономическую эффективность. Сейчас создали компанию "ПСБ-Наша Земля", чтобы повысить гибкость управления земельным фондом и увеличить операционную эффективность деятельности в рамках программы", — рассказал Сергей Добрин, старший вице-президент, директор департамента финансового оздоровления ОПК ПСБ.

ПСБ разработал и запустил программу по строительству жилья для сотрудников оборонно-промышленных предприятий и участников государственного оборонного заказа в 2021 году. Банк строит жилье и сопутствующую инфраструктуру в промышленных центрах, моногородах, городах-спутниках. Жилые комплексы возводятся рядом с местом работы сотрудников в заранее согласованном с конкретным предприятием объеме и с дисконтом для сотрудников этих предприятий 15- 40% от рыночной цены.

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