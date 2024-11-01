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Самарские ученые готовят к запуску спутник для мониторинга "космической погоды"

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском университете имени Королёва изготовили и успешно испытали научно-образовательный малый космический аппарат "СамСат-Ионосфера", предназначенный для исследования плазменной и магнитной оболочек Земли — ионосферы и магнитосферы. Магнитосфера, словно зонтик, защищает нашу планету от излишней активности Солнца — мощных потоков солнечного ветра, жесткого рентгеновского излучения и других неблагоприятных для обитателей Земли явлений космической погоды.

Фото: Олеся Орина

Активность Солнца влияет сильно и на ионосферу, изменяя электронную концентрацию, что оказывает негативное влияние на работу спутниковой связи и навигации. Знания о состоянии ионосферы помогают прогнозировать и преодолевать перебои в работе систем радиосвязи, повышать точность позиционирования по спутниковым системам навигации и даже предсказывать землетрясения.

"Мы сейчас завершаем подготовку к пусковой кампании этого года в рамках программы "Универсат-2024" Госкорпорации "Роскосмос". Наноспутник "СамСат-Ионосфера" собран, научная аппаратура установлена, спутник успешно прошел все наземные испытания и полностью готов к предстоящему запуску, запланированному на начало ноября этого года с космодрома "Восточный", — рассказал заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета имени Королёва, профессор Игорь Белоконов.

Исследователь космической "непогоды" "СамСат-Ионосфера" — это второй малый космический аппарат, созданный на новой отечественной спутниковой платформе, разработанной в Самарском университете им. Королёва. Первый наноспутник, построенный на этой платформе, — родоначальник нового семейства самарских наноспутников "SamSat-ION" — был запущен в июне 2023 года с космодрома "Восточный" в рамках программы "УниверСат-2023" Госкорпорации "Роскосмос".

"Запланировано, что "СамСат-Ионосфера" будет работать на орбите, подобной " SamSat-ION". Принимая во внимание, что на следующий год запланирован запуск ещё одного спутника этого же семейства, данные о геогелиофизической обстановке будут существенно расширены. Вырастет и нагрузка на центр управления полётом: ежедневно нам нужно будет проводить порядка восьми сеансов связи, и, возможно, мы введем ночные смены и дежурства, привлекая аспирантов и магистрантов кафедры", — отметил Игорь Белоконов.

Успешная работа "СамСат-Ионосферы" станет основанием продолжения работ по созданию собственной группировки научных наноспутников в интересах Росгидромета (тематического заказчика программы "УниверСат" Госкорпорации "Роскосмос"). Уже есть планы по разработке новых малых космических аппаратов, предназначенных для решения как научных, так и прикладных задач — например, для мониторинга ледовой обстановки в Арктическом регионе России — Северного морского пути.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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