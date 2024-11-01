Самарские ученые готовят к запуску спутник для мониторинга "космической погоды"

В Самарском университете имени Королёва изготовили и успешно испытали научно-образовательный малый космический аппарат "СамСат-Ионосфера", предназначенный для исследования плазменной и магнитной оболочек Земли — ионосферы и магнитосферы. Магнитосфера, словно зонтик, защищает нашу планету от излишней активности Солнца — мощных потоков солнечного ветра, жесткого рентгеновского излучения и других неблагоприятных для обитателей Земли явлений космической погоды.
Активность Солнца влияет сильно и на ионосферу, изменяя электронную концентрацию, что оказывает негативное влияние на работу спутниковой связи и навигации. Знания о состоянии ионосферы помогают прогнозировать и преодолевать перебои в работе систем радиосвязи, повышать точность позиционирования по спутниковым системам навигации и даже предсказывать землетрясения.
"Мы сейчас завершаем подготовку к пусковой кампании этого года в рамках программы "Универсат-2024" Госкорпорации "Роскосмос". Наноспутник "СамСат-Ионосфера" собран, научная аппаратура установлена, спутник успешно прошел все наземные испытания и полностью готов к предстоящему запуску, запланированному на начало ноября этого года с космодрома "Восточный", — рассказал заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета имени Королёва, профессор Игорь Белоконов.
Исследователь космической "непогоды" "СамСат-Ионосфера" — это второй малый космический аппарат, созданный на новой отечественной спутниковой платформе, разработанной в Самарском университете им. Королёва. Первый наноспутник, построенный на этой платформе, — родоначальник нового семейства самарских наноспутников "SamSat-ION" — был запущен в июне 2023 года с космодрома "Восточный" в рамках программы "УниверСат-2023" Госкорпорации "Роскосмос".
"Запланировано, что "СамСат-Ионосфера" будет работать на орбите, подобной " SamSat-ION". Принимая во внимание, что на следующий год запланирован запуск ещё одного спутника этого же семейства, данные о геогелиофизической обстановке будут существенно расширены. Вырастет и нагрузка на центр управления полётом: ежедневно нам нужно будет проводить порядка восьми сеансов связи, и, возможно, мы введем ночные смены и дежурства, привлекая аспирантов и магистрантов кафедры", — отметил Игорь Белоконов.
Успешная работа "СамСат-Ионосферы" станет основанием продолжения работ по созданию собственной группировки научных наноспутников в интересах Росгидромета (тематического заказчика программы "УниверСат" Госкорпорации "Роскосмос"). Уже есть планы по разработке новых малых космических аппаратов, предназначенных для решения как научных, так и прикладных задач — например, для мониторинга ледовой обстановки в Арктическом регионе России — Северного морского пути.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?