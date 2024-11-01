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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"Транспорт будущего" показал производство ученикам 23 городских школ

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В компании "Транспорт будущего" прошел День открытых дверей, во время которого предприятие посетило около 200 детей. Это шанс для молодежи узнать больше о профессиях внутри компании, понять, как работает предприятие, получить представление о перспективах для будущей карьеры. Такую возможность в дни осенних каникул — 31 октября и 1 ноября — использовали ученики тольяттинских школ — участники образовательных проектов Тольяттинского госуниверситета: "Школы Эйнштейнов", "Осенней ТехШколы" и профориентационной программы электротехнического колледжа. Ребята изнутри посмотрели, как работает компания "Транспорт будущего" и задали вопросы о создании беспилотников.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Участникам экскурсии показали производственную площадку: центр управления полетами, участок металлообработки и станки с числовым программным управлением. Школьники увидели участок термопластов, производство комплектующих для электродвигателей, линии сборки S-80 — первого в России гражданского беспилотного летательного аппарата, получившего сертификат типа. Центром внимания гостей стал полет агродрона: этот момент запечатлеть на фото и видео захотели многие.

Экскурсию завершил интерактив: отвечая на вопросы о беспилотной технике, дети могли получить приятные и полезные подарки от компании.

"Спасибо компании "Транспорт будущего" за то, что позволили нам вместе с ребятами заглянуть в завтрашний день, — прокомментировала проректор по учебной работе Тольяттинского государственного университета Эльмира Бабошина. — Наш проект "Школа Эйнштейнов" в дни школьных каникул позволяет ребятам участвовать в научных интерактивных сменах с развивающими курсами, тренингами, мастер-классами. Мы нацелены на раннюю профориентацию, когда дети сами выбирают дело жизни. Кстати, оказавшись на производственной площадке "Транспорта будущего", двое наших учеников сразу спросили, можно ли прийти сюда на работу. Считаю это лучшим показателем того, что мы двигаемся в правильном направлении".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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