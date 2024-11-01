25% от оплаты такси: НОВИКОМ обновил категории кешбэка

Дочерний банк Госкорпорации Ростех обновил категории товаров и услуг, по которым можно получить повышенный кешбэк. В период с 1 ноября по 31 декабря 2024 года держатели карт НОВИКОМа, которые подключили программу лояльности "Кешбэк", смогут экономить до 25% при оплате товаров и услуг.

Канун новогодних праздников — время частых поездок за подарками, в гости, а также пора путешествий. С учетом сезонных предпочтений НОВИКОМ в ноябре–декабре предоставляет широкий выбор категорий повышенного кешбэка для клиентов, которые часто находятся в дороге.

Клиенты НОВИКОМа получат 25% за оплату поездок на такси, предложение касается большинства отечественных сервисов. За покупки железнодорожных билетов в привокзальных кассах и специальных магазинах, а также при оплате топлива на заправках по картам НОВИКОМа предусмотрен кешбэк 5% стоимости.

Такое же вознаграждение, в размере 5%, ждет клиентов за покупки в аптеках и магазинах косметики, за оплату товаров и услуг в массажных или косметических салонах, салонах красоты и SPA.

И, конечно, учитывая предпраздничный сезон, клиенты НОВИКОМа смогут получить кешбэк 5% от приобретения открыток, воздушных шаров, праздничных украшений и других товаров в магазинах подарков и сувениров.

Подключить программу лояльности "Кешбэк" к одной или нескольким картам можно в мобильном приложении, интернет-банке, контакт-центре, офисе или через персонального менеджера НОВИКОМа в организации, являющейся партнером банка. Из семи предложенных категорий повышенного кешбэка клиент может выбрать четыре, наиболее ему подходящие.