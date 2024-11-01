Вновь штормовое предупреждение по Самарской области

В субботу, 2 ноября, в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 25 м/с, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, с ухудшением видимости до 500-1000 м.
Местами на дорогах гололедица, сообщает региональное МЧС.
В субботу, 2 ноября, в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 25 м/с, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, с ухудшением видимости до 500-1000 м.
Местами на дорогах гололедица, сообщает региональное МЧС.
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа. Будьте внимательны и осторожны! Тел. 112.