Вновь штормовое предупреждение по Самарской области

В субботу, 2 ноября, в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 25 м/с, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, с ухудшением видимости до 500-1000 м.

Местами на дорогах гололедица, сообщает региональное МЧС.