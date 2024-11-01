В Самаре руководителя "СК на Московском" обвиняют в покушении на мошенничество

Прокуратурой Ленинского района Самары утвердила обвинительное заключение руководителю ООО "СК на Московском". Его обвиняют в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

По версии следствия, мужчина решил завладеть квартирой в строящемся доме, застройщиком которого является ППК "Фонд развития территорий". Для этого он направил заявление конкурсному управляющему о включении в реестр требований кредиторов. Получив отказ, директор СК обратился в суд и предоставил сфальсифицированные доказательства и подложные документы об оплате по договору долевого участия.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Самары.