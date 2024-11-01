В Самаре на ул. Ташкентской загорелся трамвай 25-ого маршрута

В пятницу, 1 ноября, в 18:01 в Самаре загорелся вагон трамвая 25-го маршрута. ЧП произошло при движении по ул. Ташкентской в направлении Барбошиной поляны на остановке "Проспект Карла Маркса".
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в МП "Трамвайно-троллейбусное управление", произошло короткое замыкание крышевого провода в результате разрушения изоляции.
По данным предприятия, жертв и пострадавших нет. Простой составил 49 минут. Сейчас вагон находится в ремонтной зоне Кировского трамвайного депо.
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