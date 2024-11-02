Гандбольная "Лада" потерпела поражение от "Черноморочки"

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В своем девятом матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Тольятти "Лада" потерпела поражение от "Черноморочки" из Новороссийска — 28:34 (15:15), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК