В Шенталинском районе отремонтировали дорогу по просьбам жителей

В Шенталинском районе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтирована межрегиональная автомобильная дорога "Исаклы — Шентала" — Крепость-Кондурча. Трассу привели к нормативу на всем протяжении, ее длина составляет 15 км.
Ремонт стал возможен благодаря активной позиции жителей Шенталинского района. "Исаклы — Шентала" — Крепость-Кондурча является единственным маршрутом движения из населенных пунктов Богана, Волчуха, Крепость-Кондурча и Калиновка в областной центр Шенталу. Жители ездят на почту, в больницу, по ней проходит маршрут школьного автобуса. Также она востребована у сельскохозяйственных предприятий района.
Кроме того, дорога является туристическим маршрутом. Сюда приезжают посетить Святой источник в честь Казанской иконы Божьей матери. Большой поток посетителей из Татарстана, Чувашии и других регионов наблюдается во время проведения национальных праздников.
В рамках проведенного ремонта ширину дороги довели до нормативных параметров IV категории, а при устройстве дорожного покрытия использовали метод холодной регенерации. Суть технологии заключается в снятии, измельчении и перемешивании старого покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания. Все это перемешивается в специальной установке под названием ресайклер и им же производится укладка. Уложенную смесь уплотняют дорожными катками.
Также на объекте отремонтировали водопропускные трубы, установили дорожные знаки, барьерное ограждение, обустроили остановки общественного транспорта и пешеходные переходы, нанесли горизонтальную дорожную разметку. Завершить ремонт дороги планировалось в 2025 г., однако благодаря дополнительному финансированию из Дорожного фонда Самарской области ремонт закончен уже в этом дорожном сезоне.
"Мы очень довольны новой дорогой. Выражаем огромную благодарность всем жителям и главе района, которые добились ремонта дороги. Спасибо губернатору Самарской области, министерству транспорта и автомобильных дорог за выполненное обещание и проведенную работу. Раньше из-за ям на дороге мы по часу добирались до областного центра Шентала, сейчас за 12-15 минут. Это большая радость для наших жителей", — говорит жительница с. Крепость-Кондурча Роза Власова.
Всего в 2024 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области проведен ремонт 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км в Самаре и 13,8 км в Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.