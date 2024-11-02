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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Шенталинском районе отремонтировали дорогу по просьбам жителей

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шенталинском районе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтирована межрегиональная автомобильная дорога "Исаклы — Шентала" — Крепость-Кондурча. Трассу привели к нормативу на всем протяжении, ее длина составляет 15 км.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Ремонт стал возможен благодаря активной позиции жителей Шенталинского района. "Исаклы — Шентала" — Крепость-Кондурча является единственным маршрутом движения  из населенных пунктов Богана, Волчуха, Крепость-Кондурча и Калиновка в областной центр Шенталу. Жители ездят на почту, в больницу, по ней проходит маршрут школьного автобуса. Также она востребована у сельскохозяйственных предприятий района. 

Кроме того, дорога является туристическим маршрутом. Сюда приезжают посетить Святой источник в честь Казанской иконы Божьей матери. Большой поток посетителей из Татарстана, Чувашии и других регионов наблюдается во время проведения национальных праздников.

В рамках проведенного ремонта ширину дороги довели до нормативных параметров IV категории, а при устройстве дорожного покрытия использовали метод холодной регенерации. Суть технологии заключается в снятии, измельчении и перемешивании старого покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания. Все это перемешивается в специальной установке под названием ресайклер и им же производится укладка. Уложенную смесь уплотняют дорожными катками.

Также на объекте отремонтировали водопропускные трубы, установили дорожные знаки, барьерное ограждение, обустроили остановки общественного транспорта и пешеходные переходы, нанесли горизонтальную дорожную разметку. Завершить ремонт дороги планировалось в 2025 г., однако благодаря дополнительному финансированию из Дорожного фонда Самарской области ремонт закончен уже в этом дорожном сезоне.

"Мы очень довольны новой дорогой. Выражаем огромную благодарность всем жителям и главе района, которые добились ремонта дороги. Спасибо губернатору Самарской области, министерству транспорта и автомобильных дорог за выполненное обещание и проведенную работу. Раньше из-за ям на дороге мы по часу добирались до областного центра Шентала, сейчас за 12-15 минут. Это большая радость для наших жителей", — говорит жительница с. Крепость-Кондурча Роза Власова.

Всего в 2024 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области проведен ремонт 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км в Самаре и 13,8 км в Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

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