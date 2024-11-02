ВТБ выяснил, по каким критериям жители Поволжья выбирают жилье

При покупке жилья жители ПФО в первую очередь ориентируются на его местоположение и только потом — на имеющийся бюджет. Реже всего на выбор недвижимости влияют условия кредитования и юридические аспекты, показали результаты опроса* ВТБ.

Каждый третий житель округа считает наиболее комфортным "молодое" вторичное жилье (возрастом 3-10 лет). Еще 29% удобным назвали загородный дом. Комфортность новостроек (до трех лет с момента сдачи дома) отметили 21% опрошенных. И только 17% симпатизируют вторичному жилью, построенному более 10 лет назад.

При таких плюсах первичной недвижимости, как отсутствие истории, современные планировки и инфраструктура, ее комфортность нивелируется шумом и неудобством во время ремонта у соседей. Именно этот аспект чаще всего называли респонденты в качестве негативной стороны проживания в новостройке (53%). Среди других минусов этих объектов также часто отмечались длительное ожидание завершения строительства (44%) и возможные проблемы с инфраструктурой и коммуникациями (38% и 40% соответственно). Вторичное жилье со сроком сдачи более 10 лет назад около половины опрошенных считают старым и требующим ремонта.

Основным фактором, влияющим на выбор вида недвижимости, выступает ее местоположение. Респонденты могли называть несколько ответов из предложенных, и такой вариант выбрали 42% опрошенных ВТБ жителей Поволжья. На втором месте — бюджет (41%). Далее следуют размер и планировка объекта (35%), инфраструктура и услуги поблизости (33%), состав семьи (26%), состояние и отделка недвижимости (22%), образ жизни (20%) и экологичность (15%). Реже всего на выбор недвижимости, как выяснилось, влияют родственники (12%), условия кредитования (7%) и юридические аспекты (4%).

"В этом году доступность ипотеки — главного финансового инструмента для россиян — существенно снизилась. Тем не менее покупка недвижимости остается необходимой во многих ситуациях: при создании семьи, рождении детей или переезде в другой город. В этих случаях занять "выжидательную" позицию не всегда удобно, поэтому клиенты ищут альтернативные варианты. Один из них — так называемые неипотечные сделки, когда жилье приобретается за собственные деньги, без использования кредитных средств банка", — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.