В Самаре от сильных порывов ветра падали деревья

В субботу, 2 ноября, в самарских соцсетях появился ряд постов о падении деревьев.

В частности, около 15:00 появилось сообщение очевидцев о падении дерева на Костромском переулке, которое повредило автомобиль с окраской, похожей на каршеринг. Судя по фото у автомобиля повреждена передняя часть кузова и разбита правая фара.

Примерно через час самарцы сообщили о падении дерева неподалеку от дома № 13 на ул. Арцыбушевской. По словам очевидцев, при падении оно повредило два автомобиля.

Около пяти часов вечера очевидцы сообщили в соцсети о падении дерева в районе перекрестка улиц Гаи и Революционной, которое перегородило проезжую часть. А около шести часов вечера жители Самары сообщили о падении дерева в районе перекрестка ул. Красноармейской и Чапаевской, при этом перекрыта дорога по ул. Красноармейская в сторону Волги. На видео запечатлено, что дерево повисло ветками на проводах.

Напомним, что в регионе действует штормовое предупреждение.