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В Самаре от сильных порывов ветра падали деревья

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 2 ноября, в самарских соцсетях появился ряд постов о падении деревьев.

В частности, около 15:00 появилось сообщение очевидцев о падении дерева на Костромском переулке, которое повредило автомобиль с окраской, похожей на каршеринг. Судя по фото у автомобиля повреждена передняя часть кузова и разбита правая фара.

Примерно через час самарцы сообщили о падении дерева неподалеку от дома № 13 на ул. Арцыбушевской. По словам очевидцев, при падении оно повредило два автомобиля. 

Около пяти часов вечера очевидцы сообщили в соцсети о падении дерева в районе перекрестка улиц Гаи и Революционной, которое перегородило проезжую часть. А около шести часов вечера жители Самары сообщили о падении дерева в районе перекрестка ул. Красноармейской и Чапаевской, при этом перекрыта дорога по ул. Красноармейская в сторону Волги. На видео запечатлено, что дерево повисло ветками на проводах. 

Напомним, что в регионе действует штормовое предупреждение. 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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