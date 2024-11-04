16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Юной жительнице региона пообещали главную роль в фильме и обманули на 1 млн рублей Жительница Октябрьска ограбила бывшую соседку, угрожая ей скальпелем Самарчанка хотела подработать и лишилась более 1 млн рублей В Самарской области возбудили уголовное дело из-за фантомного ремонта школы Экс-сотрудника ИК-6 будут судить за взятые у заключенного 200 тыс. рублей

Преступления Происшествия

Юной жительнице региона пообещали главную роль в фильме и обманули на 1 млн рублей

КИНЕЛЬ. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В отдел полиции Кинельского района обратилась 19-летняя девушка с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшая рассказала полицейским, что просматривая новостную ленту одной из социальный сетей, увидела объявление о кастинге на главную роль в фильме. Заинтересовавшись предложением, девушка направила личные фотографии и информацию о себе на номер, указанный в посте. Спустя непродолжительное время девушке позвонил мужчина, представившийся "главным режиссером". Он сказал, что девушка утверждена на роль главной героини, однако участие в съемках платное.

Доверившись мошеннику, потерпевшая оформила кредиты в разных банках и перевела злоумышленнику более 1 млн руб., в надежде, что заработает гораздо больше. Спустя время девушка решила связаться с "режиссером", однако номер был заблокирован. Тогда потерпевшая поняла, что ее обманули мошенники и незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1