Юной жительнице региона пообещали главную роль в фильме и обманули на 1 млн рублей

В отдел полиции Кинельского района обратилась 19-летняя девушка с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшая рассказала полицейским, что просматривая новостную ленту одной из социальный сетей, увидела объявление о кастинге на главную роль в фильме. Заинтересовавшись предложением, девушка направила личные фотографии и информацию о себе на номер, указанный в посте. Спустя непродолжительное время девушке позвонил мужчина, представившийся "главным режиссером". Он сказал, что девушка утверждена на роль главной героини, однако участие в съемках платное.

Доверившись мошеннику, потерпевшая оформила кредиты в разных банках и перевела злоумышленнику более 1 млн руб., в надежде, что заработает гораздо больше. Спустя время девушка решила связаться с "режиссером", однако номер был заблокирован. Тогда потерпевшая поняла, что ее обманули мошенники и незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.