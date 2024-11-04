Юной жительнице региона пообещали главную роль в фильме и обманули на 1 млн рублей

В отдел полиции Кинельского района обратилась 19-летняя девушка с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Потерпевшая рассказала полицейским, что просматривая новостную ленту одной из социальный сетей, увидела объявление о кастинге на главную роль в фильме. Заинтересовавшись предложением, девушка направила личные фотографии и информацию о себе на номер, указанный в посте. Спустя непродолжительное время девушке позвонил мужчина, представившийся "главным режиссером". Он сказал, что девушка утверждена на роль главной героини, однако участие в съемках платное.
Доверившись мошеннику, потерпевшая оформила кредиты в разных банках и перевела злоумышленнику более 1 млн руб., в надежде, что заработает гораздо больше. Спустя время девушка решила связаться с "режиссером", однако номер был заблокирован. Тогда потерпевшая поняла, что ее обманули мошенники и незамедлительно обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек