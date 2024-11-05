"Консультант Плюс": кто виноват в повторной выплате больничного?

Юристы "Консультант Плюс" рассказали о случае из своей практики, в котором одному и тому же человеку ФСС оплатил больничный дважды.

Ведомство начало разбираться, как такое могло произойти. Оказывается, в ЕИИС "Соцстрах" человек числился у работодателя А.

Ему и был направлен запрос о предоставлении сведений по работнику. Работодатель А сведения предоставил, указав код 47, означающий, что заболевание наступило в течение 30 дней со дня увольнения. Фонд пособие работнику выплатил. И тут поступили сведения от работодателя Б по тому же больничному, потому что на момент заболевания работник трудился уже там. И выплатили пособие второй раз.

Поскольку, по мнению Фонда, первый раз пособие было выплачено ошибочно, и Работодатель А виноват во всем, нужно взыскать излишне выплаченные деньги с него. Фонд обратился в суд, заявив, что у работодателя А отсутствовала обязанность передавать нам сведения.

В суде такому заявлению, мягко говоря, удивились — а что не надо было? Со дня увольнения работника не прошло 30 дней. Он имел право на пособие. Фонд же сам запросил у работодателя А реестр сведений. Ему что, нужно было лишить работника его законного права? Или он каким-то чудом должен был узнать о новом трудоустройстве бывшего сотрудника? Работодатель А сдал СЗВ-ТД об увольнении работника в ПФР, в реестре сведений, направленных вам, опять же, указал, что работник — бывший (код 47). Значит, у Фонда была информация о том, что работник уволился. До повторной выплаты пособия у ФСС была информация и о том, что он трудоустроился к работодателю Б. Узнав от работодателя А о том, что работник уволился, ФСС мог сам не торопиться с выплатой и сопоставить данные.

К слову, законодательством не предусмотрены безусловное начисление и автоматическая выплата пособий застрахованному лицу при каждом направлении страхователем листка нетрудоспособности. Это ФСС как страховщик должен определять наступление страхового случая, наличие оснований для назначения и выплаты пособий. Работодатель А был бы виновен, если бы подал недостоверные сведения, но он указал все правильно. Дальше решение было за ФСС. На основании этих аргументов суд отказал во взыскании пособия с работодателя А.

"Как видим, проактивный механизм выплаты пособий работает неидеально. Вопрос о том, как должен быть подтвержден тот факт, что на момент начала нетрудоспособности человек еще не нашел новую работу, в Законе N 255-ФЗ прямо не урегулирован. Специалисты ФСС в своем телеграм-канале давали такие пояснения: "если страховой случай наступил в течение 30 дней после прекращения сотрудником работы в вашей организации, вам необходимо удостовериться в отсутствии трудоустройства вашего бывшего сотрудника у другого работодателя". Но нигде в НПА такая обязанность бывшего работодателя прямо не прописана. Предполагается, раз уж СФР проинформировал организацию об оформлении ЭЛН ее бывшему работнику и направил предзаполненные сведения для назначения пособия, значит, новый работодатель у уволенного еще не появился. На практике с этим могут быть сложности", — прокомментировали ситуацию специалисты "Консультант Плюс".

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