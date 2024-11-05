В Новокуйбышевске мужчина утонул в реке Гнилой Ручей

В Новокуйбышевске 30 октября утонул мужчина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Тело 59-летнего мужчины извлекли из реки Гнилой Ручей. Обстоятельства случившегося устанавливают.
В Новокуйбышевске 30 октября утонул мужчина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Тело 59-летнего мужчины извлекли из реки Гнилой Ручей. Обстоятельства случившегося устанавливают.
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