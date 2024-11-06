В Самаре сошел с рельсов трамвай на пр. Ленина

В среду, 6 ноября, пр. Ленина в Самаре произошло ЧП с трамваем. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в МП ТТУ.
В 8:50 из-за уширения трамвайного полотна сошел с рельсов второй вагон трамвая № 5, который следовал "в город".
Силами МП ТТУ в 9:56 движение восстановили. Пострадавших нет. Трамвай отбуксировали в депо.
"Причина уширения трамвайного полотна — физический износ и влияние погодного фактора", — отметили в ТТУ.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс