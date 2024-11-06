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Музыка Культура

Творческая делегация региона победила в X Всероссийском конкурсе исполнителей русской песни "Поющая Россия"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День народного единства Самарский губернский русский народный хор стал лауреатом I степени и обладателем специального приза "За лучшее исполнение патриотической песни" X Всероссийского конкурса исполнителей русской песни "Поющая Россия".

Фото: ГБУК "Агентство социокультурных технологий"

С 31 октября по 4 ноября в Ульяновской области проходил X Всероссийский конкурс исполнителей русской песни "Поющая Россия".

Проект направлен на сохранение русской культуры, обычаев и традиций русского народа, популяризацию русского языка, воспитание патриотизма, гражданственности и духовности.

В этом году в конкурсе приняли участие 650 человек из 16 регионов России.

Конкурсная программа фестиваля необычна: в нее вошли такие жанры народного песенного творчества, как духовные стихи и колыбельные песни, а также песни родного края.

Жюри, под председательством Василия Петровича Овсянникова, профессора Московского государственного университета культуры и искусств, действительного члена международной академии культуры и искусства, академика, солиста Москонцерта, народного артиста России, высоко оценило искусство самарских самодеятельных артистов. Губернский хор стал лауреатом первой степени и вышел на сцену в Гала-концерте ДК "Губернаторский" в Ульяновске вместе с другими победителями.

"Это первая победа молодого коллектива, — поделилась Наталия Бикметова, руководитель губернского хора, профессор, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Самарской области, — и стать лидерами в таком масштабном и серьезном конкурсе для нас и престижно и важно для дальнейшего развития. Сертификат на 50 тыс. руб., который мы получили, направим на участие в творческих конкурсах и уже в январе проведем концерты в районах родной губернии, в ДК, отремонтированных в рамках нацпроекта "Культура".

Организатор участия творческой делегации Самарской области во всероссийском песенном проекте: агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области.

Проект "Самарский губернский русский народный хор" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Губернский русский народный  хор стал самым масштабными и ярким реализованным проектом агентства при поддержке ПФКИ, — отметил директор агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин. — Самарский край — регион с исторически сильными традициями народного хорового исполнительства. Среди них много династий творческих семей. Это колоссальный культурный ресурс Самарской губернии!"

Самарский Губернский русский народный хор объединил 30 лучших народных голосов глубинки региона. В него вошли руководители самодеятельных народных хоров из Волжского, Исаклинского, Кинельского, Красноармейского, Пестравского, Приволжского, Тольятти, студентов самарского музыкального училища. Это на сегодняшний день уникальная в своём роде практика для Самарской области и Поволжского региона в целом.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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