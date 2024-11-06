В Самаре произошел дорожный конфликт на ул. Ново-Урицкого

В ходе мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили публикацию, в которой упоминалась конфликтная ситуация на одной из улиц города Самары, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Полицейские установили, что на номер 112 поступило сообщение о дорожном конфликте на улице Ново-Урицкого областного центра.

Стражи порядка вскоре прибыли на место происшествия, установили всех участников конфликта и доставили в отдел полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что в настоящее время по заявлению 38-летнего местного жителя проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.