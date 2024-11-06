В Самаре произошел дорожный конфликт на ул. Ново-Урицкого

В ходе мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили публикацию, в которой упоминалась конфликтная ситуация на одной из улиц города Самары, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Полицейские установили, что на номер 112 поступило сообщение о дорожном конфликте на улице Ново-Урицкого областного центра.
Стражи порядка вскоре прибыли на место происшествия, установили всех участников конфликта и доставили в отдел полиции.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что в настоящее время по заявлению 38-летнего местного жителя проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.