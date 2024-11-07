Бастрыкин заинтересовался дорожным конфликтом с участием мигрантов в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении общественного порядка в Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ.

Речь идет о дорожном конфликте на ул. Ново-Урицкого. Ранее в соцсетях появилась информация, что в Самаре группа приезжих, прибывших на место ДТП, участником которого стал их знакомый, вела себя агрессивно и угрожала второму участнику аварии — местному 38-летнему жителю.

"По данному факту следственными органами СК России по Самарской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления по статье "Хулиганство". Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Самарской области Александру Воеводину возбудить уголовное дело и представить доклад", — отмечается в сообщении.