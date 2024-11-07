Артисты из Самарской области стали призерами музыкального проекта Олега Газманова "Родники"

В День народного единства, 4 ноября, были подведены итоги второго песенного конкурса "Родники-2024". Финальный концерт состоялся в столице Приволжского федерального округа, где собрались не только финалисты, но и известные артисты — Зара, Сергей Войтенко, Александр Степанов (ST) и Олег Газманов.

Трансляцию концерта можно было увидеть в прямом эфире на странице сообщества "Родники" во "ВКонтакте". В сети прямую трансляцию концерта посмотрело более 250 тысяч человек, а суммарная аудитория проекта по количеству вышедшего контента в дни проведения второго национального проекта "Родники" в сети составила свыше 5 миллионов человек. Концерт посетили более 1000 человек — это семьи участников СВО, семьи, прибывшие из ДНР и ЛНР, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, воспитанники кадетского корпуса.

Благодаря мобильной студии народного радио "Родники", на протяжении дня были организованы включения участников и организаторов в прямой эфир. Вся страна соберется у экранов, чтобы увидеть финал конкурса "Родники 2024". В телевизионном формате зрители увидят финал проекта 9 ноября в 13:15 на телеканале "Звезда".

Замминистра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева от лица минобороны РФ обратилась к организаторам, участникам, команде проекта и пожелала всем и лично его руководителю Олегу Газманову успехов, а также поздравила всех с государственным праздником. "Приятно видеть, как на наших глазах с помощью национального проекта "Родники" рождается новая, истинно народная культура", — сказала Анна Цивилева.

В этот праздничный день руководитель проекта, народный артист Олег Газманов принял участие в торжественной церемонии отправки на передовую добровольцев и гуманитарного груза для участников СВО и жителей Курской области. Перед бойцами и собравшимися их проводить нижегородцами он исполнил песню "Вперёд, Россия!".

В этом году национальный проект "Родники" собрал почти 2 тысячи песен из 89 регионов страны. Авторы и исполнители присылали заявки, из которых выбрали 25 лучших в пяти номинациях.

"Самое главное, у нас авторские песни, то есть мы сегодня создаём новую культуру тех песен, которые хотят слышать наши люди, которые хотят петь в нашей стране", — говорит Елена Ульянова, генеральный продюсер проекта.

Накануне гала-концерта в Нижний Новгород съехались звезды отечественной эстрады для того, чтобы определить победителей: художественный руководитель проекта Олег Газманов, певица Зара, популярный рэп-исполнитель Александр Степанов (ST), автор и композитор Сергей Войтенко, поэт Михаил Андреев. Также в состав экспертного жюри вошла министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова. Поздним вечером, когда еще продолжалась генеральная репетиция, обретая финишный лоск сцена, записывались интервью с участниками проекта, прошла мотивационная встреча финалистов с главным наставником проекта Олегом Газмановым, на которой создатель проекта "Родники" сказал героям сегодняшнего дня: "Идите и спойте завтра так, чтобы проснуться наутро знаменитыми! Я верю, что вы сможете!".

"Родники — это живое, народное, настоящее творчество. Предугадать итоги конкурса невозможно, они и для нас, членов жюри, стали неожиданностью. Родники поют и побеждают! На наших глазах рождается будущее российской эстрады", — отметил Народный артист России Олег Газманов.

Участники могли попробовать себя в нескольких номинациях: песни с фронта, лучшее исполнение, лучший артист и текст песни, а также лучшая музыка и песня.

По итогам работы жюри победителем конкурса в номинации "Лучший текст песни" стала автор Марина Дмитриева из г. Тюмень за песню "Мир придуман не так".

Группа NOPOWDER из г. Санкт-Петербурга с песней "Отче" стала победителем в номинации "Лучшая музыка".

Лучшим исполнителем стала Даниэлла Теплякова из республики Беларусь, которая исполнила песню "Баллада аб мацi".

В номинации "Песни с фронта" абсолютным лидером стала песня "Высота" в исполнении Сергея Нихаенко из г. Лутугино Луганской Народной Республики.

Жюри определило три места в номинации "Лучшая песня":

Третье место досталось Владимиру Вастьянову из г. Тольятти за песню "Мой дом".

Второе место в номинации "Лучшая песня" получила группа из Иркутской обл. "Сарма 38" за композицию "Дорога домой".

Первое место завоевали участники из города Воронеж Сергей и Дарья Рыбачёвы с песней "Я — счастливчик!".

Специальный приз от наших партнеров VK Records получил представитель из г. Брянск Александр Щанов за песню "Искры".

Специальный приз от Народного радио "Родники" получила группы "Утро" из Самары для создания новой аранжировки новой песни и ее ротации на радио.

Специальный приз Благотворительного Фонда "Старорусская 12" вручила директор Фонда Яна Шапкина за исполнение песни "Любовь над Россией" участнице из г. Москвы Поле Романовой.

В народном голосовании, которое длилось 3 часа, самое большое количество голосов зрителей получила Мария Бухгаммер из г. Рубцовск Алтайского края с песней "Необъятная".

Главный приз конкурса Народный артист России Олег Газманов вручил Артёму Толстоброву из г. Красноярска за песню "Три сестры".

Как признаются сами участники, на такой творческой площадке могут не только представить себя и свои творческие работы, но и найти единомышленников.