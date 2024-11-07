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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Самаре вновь подорожали квартиры в новостройках: расценки

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре относительно сентября цены на новостройки в миллионниках России незначительно выросли на фоне сокращающегося объема предложения. В Самаре квартиры подорожали на 2,7%. Медианная цена кв. м составила 116 тыс. рублей. Средняя полная стоимость строящейся квартиры — 6,2 млн рублей. Об этом сообщает "Яндекс.Недвижимость".

Фото: Волга Ньюс

По данным сервиса, Самара попала в пятерку городов, где больше всего подорожали квартиры в новостройках. Впереди Уфа (+9,6%), Воронеж (+3,9%) и Омск (+3,8%). Отстает Пермь (+2,5%).

При этом в некоторых мегаполисах квартиры, наоборот, показывают отрицательную ценовую динамику на первичном рынке. Это Санкт-Петербург (-0,9%), Нижний Новгород (-0,6%) и Краснодар (-0,1%).

Эксперт назвала самарский рынок недвижимости недооцененным Эксперт назвала самарский рынок недвижимости недооцененным
Самарский рынок недвижимости остается недооцененным. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

"В октябре мы увидели восстановление количества сделок с новостройками в большинстве российских мегаполисов. Однако сейчас для определения стоимости первичной недвижимости в городах-миллионниках стали важны и другие факторы. Девелоперы начали использовать новые подходы к ценообразованию, запуская специальные предложения для покупателей. Проще говоря, сейчас на итоговую цену объекта больше влияет не площадь квартиры и стоимость метра, а то, какую акцию, тип рассрочки, специальное предложение выберет покупатель. Поэтому вместе с небольшим ростом средней стоимости квадратных метров в новостройках в отдельных случаях могут заключаться сделки с более низким чеком, чем раньше", — прокомментировал коммерческий директор "Яндекс.Недвижимости" Евгений Белокуров.

В среднем в октябре в крупнейших российских городах цена кв. м в новостройках составила 171 000 р/кв.м, а объем предложений сократился на 4%. Самые дорогие квартиры традиционно в Москве (365 тыс. р/кв.м), Санкт-Петербург (242 тыс. р/кв.м), Казань (222 тыс. р/кв.м), Нижний Новгород (189 тыс. р/кв.м) и Екатеринбург (156 тыс. р/кв.м).

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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