Эксперт назвала самарский рынок недвижимости недооцененным

Самарский рынок недвижимости остается недооцененным. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

"Рынок недвижимости в Самаре был долгое время недооценен в ценовом плане. Застройщики выжимали экономику проекта за счет увеличения этажности, потому что не могли продавать 1 кв. метр дороже определенной цифры — рынок не позволял. Сейчас ценовая конъюнктура рынка такова, что девелопер может получить прибыль за счет качества проекта", — считает эксперт.

Мария Иванова: "Самара интересна федеральным застройщикам" Самарский рынок недвижимости развивается, но при этом остается недооцененным. Что влияет на застройку города сейчас и какие тенденции наблюдаются? Как изменятся цены на квартиры и качество жилья? Что будет с покупательским спросом? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

В качестве примера она привела застройщика, который раньше строил только высотки, сейчас готовит проект ЖК высотой 3-7 этажей: "Понятно, это будет качественный продукт с хорошими фасадами, благоустройством, другими атрибутами, и продавать квартиры там можно будет выше 200 тыс. руб. за 1 кв. метр".

По словам Марии Ивановой, сейчас 200 тыс. руб. за 1 кв. метр — цена принятия для Самары. Хотя еще 4 года назад сумма в 100 тыс. руб. казалась для всех фантастической.

"Плохо, когда девелопер повышает цену, но не улучшает качество проектов — так сказать, едет на конъюнктуре рынка. На мой взгляд, это "гуманитарное преступление", — отметила эксперт.

Недооцененность рынка недвижимости, по мнению Марии Ивановой, привлечет в Самару федеральных застройщиков:

"Региональная экспансия для них — целая стратегия развития. Сейчас в целом рынок недвижимости России прирастает благодаря регионам. Объем заполнения эскроу-счетов с их стороны составляет 49%. То есть половина новых проектов запускается за пределами топ-10 регионов, в который входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа и т. д. Самара сейчас в выгодном положении, так как рынок здесь недооценен. Это означает, что есть большой потенциал для развития. Поэтому федеральные девелоперы и идут в регионы, здесь можно заработать. Они будут повышать и качество, и цены. Насколько я знаю, Самару рассматривают несколько компаний".