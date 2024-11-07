Самарцы сообщают о трупе на остановке на пр. Кирова

В четверг, 7 ноября, в соцсетях появились посты о трупе на остановке общественного транспорта на пр. Кирова в Самаре.

Пока остается неясным, на какой именно остановке произошла трагедия, и есть ли признаки преступления.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области от комментариев по поводу случившегося воздержались. Других официальных комментариев по поводу случившегося также пока не поступало.