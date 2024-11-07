Житель Самарской области отправится под суд за незаконную ловлю раков

В Сызрани отправили в суд уголовное дело 47-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной ловле раков. Об этом сообщает Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

В середине сентября 2024 г. во время рейда транспортные полицейские задержали мужчину, ловившего в Волге раков. Он использовал 37 многозаходных ловушек, которые запрещены, и вернулся за уловом через неделю. До прибытия правоохранителей подозреваемый успел выловить 134 рака. Ущерб составил более 30 тыс. рублей. Членистоногих в тот же день выпустили обратно в реку.