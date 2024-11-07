Житель Самарской области отправится под суд за незаконную ловлю раков

В Сызрани отправили в суд уголовное дело 47-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной ловле раков. Об этом сообщает Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
В середине сентября 2024 г. во время рейда транспортные полицейские задержали мужчину, ловившего в Волге раков. Он использовал 37 многозаходных ловушек, которые запрещены, и вернулся за уловом через неделю. До прибытия правоохранителей подозреваемый успел выловить 134 рака. Ущерб составил более 30 тыс. рублей. Членистоногих в тот же день выпустили обратно в реку.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек