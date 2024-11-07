В Самаре возбудили уголовное дело из-за дорожного конфликта с участием мигрантов

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении мигранта по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"). Об этом сообщает региональное СУ СК.
Речь идет о произошедшем ранее дорожном конфликте на ул. Ново-Урицкой. Напомним, по версии следствия, днем 6 ноября 29-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья угрожал ножом 38-летнему местному жителю. Причиной стал конфликт из-за ДТП, произошедшем при проезде перекрестка.
Подозреваемого задержали. Установлены личности участников и очевидцев произошедшего.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек