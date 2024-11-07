В Самаре возбудили уголовное дело из-за дорожного конфликта с участием мигрантов

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении мигранта по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"). Об этом сообщает региональное СУ СК.