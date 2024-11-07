Кулачный боец из Самары снял ролик, как утонул в бассейне

Кулачный боец из Самары Александр Северин едва не погиб, плавая в бассейне, и снял об этом ролик, сообщает Telegram-канал SHOT.

"Север" решил проплыть 50 метров под водой прямиком по дну. Уже в самом конце заплыва ему резко стало плохо, он потерял сознание. На дне он пролежал около четырех минут. Все это время мимо спокойно плавали другие посетители, пока на помощь спортсмену не бросились спасатели. Сначала они достали из воды самого бойца, а затем и его камеру.

Около суток он провел в коме, а врачи оценивали его шансы выжить как 1 к 10. Сейчас "Север" пришел в себя, приступил к тренировкам и даже готов провести бой. Сам он утверждает, что прошел для этого все проверки врачей.