Основательница конного клуба из Самарской области поборется за грант в 1 млн рублей в федеральной программе

Экспертное жюри федеральной образовательной программы для женщин "Мама-предприниматель" определило 25 победительниц региональных этапов для участия во всероссийском финале. В число финалисток вошла жительница Ставропольского района Самарской области Анастасия Решетняк. Теперь основательница конного клуба и молодая мама представит регион и свой проект на уровне страны, а также поборется за победу.
"Сообщение о проходе в федеральный финал пришло поздно вечером, я даже не сразу увидела, было очень неожиданно. Конечно, после победы на региональном этапе немного расслабилась, но очень интересно, что ждёт нас в финале в Москве. Приятно, что мой проект вошёл в число лучших. Теперь планируем поездку в столицу вместе с дочкой и мамой. Буду надеяться на победу", — поделилась эмоциями Анастасия Решетняк.
"Мама-предприниматель" проводится в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство" и ориентирована на поддержку женского бизнеса. Благодаря проекту женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить всё необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал. В Самарской области программу ежегодно проводит областное минэкономразвития.
"Мы проводим программу "Мама-предприниматель" с 2018 года. За это время программа претерпела ряд изменений, стала еще полезнее, востребованнее, мы видим высокий интерес к ней — заявки на участие подают жительницы самых разных уголков региона", — рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Федеральный этап программы "Мама-предприниматель" будет проходить с 20 по 23 ноября в Москве. Участниц ждет дополнительное обучение, благодаря которому они смогут прокачать свои предпринимательские навыки, проанализировать стратегию развития бизнеса. В заключительный день предпринимательницы должны будут защитить свои проекты перед экспертным жюри в формате питч-сессии. Проекты будут оцениваться по таким критериям, как финансовая устойчивость, социальная значимость, возможность масштабирования и другие. У предпринимательниц будет возможность побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.
"В 2024 году в программе "Мама-предприниматель" приняли участие более 4 тыс. женщин из 70 регионов России. Конкуренция была действительно высокая, мы увидели много перспективных идей. Это и проекты в сфере креативных индустрий, сельского хозяйства, социального бизнеса, производства", — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Программа "Мама-предприниматель" реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: АНО "Мой бизнес — мои возможности". Соорганизаторы: фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: Сбер. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK, iDialogue.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?