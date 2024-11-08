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Государство и Бизнес Экономическая политика

Основательница конного клуба из Самарской области поборется за грант в 1 млн рублей в федеральной программе

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экспертное жюри федеральной образовательной программы для женщин "Мама-предприниматель" определило 25 победительниц региональных этапов для участия во всероссийском финале. В число финалисток вошла жительница Ставропольского района Самарской области Анастасия Решетняк. Теперь основательница конного клуба и молодая мама представит регион и свой проект на уровне страны, а также поборется за победу.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Сообщение о проходе в федеральный финал пришло поздно вечером, я даже не сразу увидела, было очень неожиданно. Конечно, после победы на региональном этапе немного расслабилась, но очень интересно, что ждёт нас в финале в Москве. Приятно, что мой проект вошёл в число лучших. Теперь планируем поездку в столицу вместе с дочкой и мамой. Буду надеяться на победу", — поделилась эмоциями Анастасия Решетняк.

"Мама-предприниматель" проводится в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство" и ориентирована на поддержку женского бизнеса. Благодаря проекту женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить всё необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал. В Самарской области программу ежегодно проводит областное минэкономразвития.

"Мы проводим программу "Мама-предприниматель" с 2018 года. За это время программа претерпела ряд изменений, стала еще полезнее, востребованнее, мы видим высокий интерес к ней — заявки на участие подают жительницы самых разных уголков региона", — рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Федеральный этап программы "Мама-предприниматель" будет проходить с 20 по 23 ноября в Москве. Участниц ждет дополнительное обучение, благодаря которому они смогут прокачать свои предпринимательские навыки, проанализировать стратегию развития бизнеса. В заключительный день предпринимательницы должны будут защитить свои проекты перед экспертным жюри в формате питч-сессии. Проекты будут оцениваться по таким критериям, как финансовая устойчивость, социальная значимость, возможность масштабирования и другие. У предпринимательниц будет возможность побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

"В 2024 году в программе "Мама-предприниматель" приняли участие более 4 тыс. женщин из 70 регионов России. Конкуренция была действительно высокая, мы увидели много перспективных идей. Это и проекты в сфере креативных индустрий, сельского хозяйства, социального бизнеса, производства", — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Программа "Мама-предприниматель" реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: АНО "Мой бизнес — мои возможности". Соорганизаторы: фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: Сбер. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK, iDialogue.

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